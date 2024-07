Besondere Gemeinderatssitzung in Calw: Florian Kling: „Mir henn ebbes gschafft!“

Besondere Gemeinderatssitzung in Calw

7 Die Stimmung ist gut und feierlich. Der OB macht ein Selfie mit dem neuen Gemeinderat nach der ersten gemeinsamen Sitzung im Rathaus. Foto: Pauline Araldi

Für den alten Gemeinderat verteilte der OB Abschieds-Münzen. Und es gab eine Überraschung: Das neue Gremium hat nun vier statt drei Fraktionen. Wie kommt’s?









Bevor der Oberbürgermeister (OB) Florian Kling den alten Gemeinderat (GR) entlässt wird es im Sitzungssaal emotional: Claudia Nothacker-Kost (SPD) richtet das Wort an die ebenfalls scheidende Evelin Menges (SPD), bedankt sich auch im Namen der Freien Wähler (FW) mit einem großen Präsentkorb. „25 Jahre im Gemeinderat, wir müssen dich gebührend verabschieden. Vielen Dank“, sagt Nothacker-Kost. „Es ist brutal, wenn es unerwartet kommt. Tränen habe ich aber nicht“, so Menges. Sie habe die Entscheidung immerhin wohl überlegt und selbst so getroffen.