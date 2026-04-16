Warum sind Sportfilme und -serien derzeit so angesagt? Ein Experte gibt Antworten. Es hat auch etwas mit Nostalgie zu tun. Und dem, was Sport und Film vereint.
Berlin - Brad Pitt machte die größte Kasse als Formel-1-Pilot. Ein Film über einen New Yorker Schuhverkäufer, der von der Weltkarriere als Tischtennis-Spieler träumt, heimste neun Oscar-Nominierungen ein. "Ein Sommer in Italien - WM 1990" (bei Sky/Wow ab 15. Mai) bringt die Fans auf eine Fußball-Zeitreise. Sport im Film, Sport in Serien – Fiktion oder Realität – scheinen mehr denn je im Trend zu liegen.