Besondere Ehrung in St. Georgen: Ein Musikerherz schlägt seit acht Jahrzehnten für die Stadtmusik

Beim diesjährigen Festkonzert der Stadtmusik gab es eine überraschende Programmergänzung: „Normalerweise machen wir die Ehrungen bei unseren Jahreshauptversammlungen. Aber diese Auszeichnung hat unser Festkonzert als größeren und würdigeren Rahmen absolut verdient“, verkündete Walter Gentner dem Publikum. Dafür war sogar Egon Bäurer, Präsident des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar, extra angereist.

Geehrt wurde das Stadtmusik-Urgestein Erwin Jäckle. Er ist seit nunmehr 80 Jahren aktiver Musiker. In seiner Laudatio, die immer wieder von Ovationen aus dem Publikum unterbrochen wurde, sagte Bäurer, man habe seitens des Verbands vor der Frage gestanden, wie man den Musikerkameraden für ein derart seltenes Jubiläum überhaupt würdigen könne – schließlich habe dieser bereits sämtliche vom Verband vorgesehenen Auszeichnungen erhalten. Man sei schließlich übereingekommen ihn mit der Sonderehrennadel in Gold, belegt mit fünf Diamanten, auszuzeichnen, einer besonderen Edition, die bislang nur ein einziges Mal verliehen wurde. Und wie auf Kommando stand plötzlich das gesamte Orchester.

Jäckle sei 1946 der Stadtmusik beigetreten, spiele seither mit Begeisterung Saxofon, sei – selbstredend – eifrigster Probenbesucher und spiele zusätzlich noch im Seniorenorchester mit. Darüber hinaus sei er für den Verein in zahlreichen Führungsämtern aktiv gewesen. Walter Gentner und Thomas Kieninger von der Stadtmusik schlossen sich den Worten Bäurers an.

Und was sagte Erwin Jäckle selbst über die hohe Auszeichnung? Im besten Bergstadt-Dialekt meinte er unter tosendem Beifall der Besucher nur trocken: „Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so alt werde.“