Besondere Ehrung in St. Georgen: Ein Musikerherz schlägt seit acht Jahrzehnten für die Stadtmusik

Stadtmusik-Urgestein Erwin Jäckle bekam im Rahmen des Jahreskonzerts in St. Georgen eine ganz besondere Ehrung.
Beim diesjährigen Festkonzert der Stadtmusik gab es eine überraschende Programmergänzung: „Normalerweise machen wir die Ehrungen bei unseren Jahreshauptversammlungen. Aber diese Auszeichnung hat unser Festkonzert als größeren und würdigeren Rahmen absolut verdient“, verkündete Walter Gentner dem Publikum. Dafür war sogar Egon Bäurer, Präsident des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar, extra angereist.