Besondere Ehrung: Edmund Hangs und Martin Abler erhalten Friesenheims Bürgermedaille

„Zum fünften Mal zeichnet die Gemeinde Friesenheim Menschen aus, die sich durch ihr außerordentliches Engagement, ihre Herzenswärme und Tatkraft für die Gemeinde besonders verdient gemacht haben“, erklärte Bürgermeister Erik Weide in seiner Laudatio bei der Friesenheim-Gala. Martin Abler aus Oberweier und Edmund Hangs aus Schuttern seien beide Persönlichkeiten, die nicht fragen würden, was sie bekommen, sondern was sie geben können. Die Bürgermedaille sei ein symbolisches Dankeschön für das, was nicht selbstverständlich sei, für Momente, in denen Verantwortung übernommen wurde und für die Stunden, Tage und Jahre, in denen sich die Menschen für das Gemeinwohl einsetzen.

Das vielseitige Engagement von Edmund Hangs für Schuttern erstrecke sich über kulturelle, sportliche und künstlerische Projekte. Mit seiner Kreativität und Tatkraft habe er das Ortsbild sowie das Gemeindeleben geprägt und bereichert. Auch durch seine Firma habe er innovative Ideen für die Gemeinde eingebracht. Besonders beispielhaft sei die Gestaltung der Ortstafeln, die bis heute das Ortsbild verschönern. Auch sportlich habe er das Leben in Schuttern gefördert. Beim Seenachtsfest zeigte er sich etwa für die Choreographie der Aktivitäten auf dem See verantwortlich. Unvergessliche Erlebnisse wurden den Besuchern so beschert.

Wegkreuze erhielten durch Edmund Hangs neuen Glanz

Herausragend sei sein künstlerisches Talent bei der 1400-Jahr-Feier 2003 gewesen: Das Bühnenbild des Theaterstücks, die Stadttore an den Ortseingängen und viele gestalterische Elemente lagen in seiner Verantwortung. Außerdem habe er Werbeschilder für die teilnehmenden Vereine gestaltet. An der maßstabsgetreuen Nachbildung der Schutterer Kirche von Hans Mieth habe er die malerische Gestaltung übernommen. Dem Klostermuseum schenkte er außerdem das Porträt von Marie Antoinette. Himmelsliegen im Loh im Wald und an der evangelischen Kirche wurden von ihm gestaltet. Viele Wegkreuze und Kleindenkmäler erhielten durch Edmund Hangs neuen Glanz. Mit seinen kreativen Ideen habe er zur Gestaltung der Bilder im neuen Ortsfamilienbuch von Schuttern maßgeblich beigetragen. Mit seinem insgesamt außerordentlichen Engagement und seiner künstlerischen Begabung habe Edmund Hangs das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Schuttern und der Gesamtgemeinde in vielerlei Hinsicht bereichert. Sein unermüdlicher Einsatz für Veranstaltungen, die Vereine, Denkmäler, Historie und das Ortsbild verdiene höchste Anerkennung, betonte der Friesenheimer Bürgermeister.

„Martin Abler hat sich über Jahrzehnte hinweg in vielfältiger Weise für das soziale, kirchliche und gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde eingesetzt“, würdigte Weide auch den zweiten Bürgermedaillenträger. Sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement habe vielen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen Halt gegeben.

Abler leitet Seniorenarbeit seit fast 25 Jahren

Von September 1998 bis zu seiner Pensionierung war Abler als Krankenhausseelsorger in Klinikum in Lahr tätig. In dieser Position habe er Patienten sowie Angehörige in schwierigen Zeiten zur Seite gestanden und wertvolle seelsorgerliche Begleitung geschenkt.

Gemeinsam mit Josef Burg habe er die Seniorenarbeit in Oberweier vorangetrieben und leite diese nun seit nahezu 25 Jahren. Mittlerweile trägt das Seniorenwerk den Namen „Forum älter werden“. Abler wird dabei von Christel Haas und Annerose Lauer unterstützt. Durch sein Wirken würden wertvolle Begegnungsmöglichkeiten für ältere Menschen geschaffen und das Miteinander im Alter gefördert. Tief sei Martin Abler in der kirchlichen Arbeit verwurzelt, engagiere sich in vielfältiger Weise auch für die Kirchengemeinde. Viele Jahre gehörte er dem Pfarrgemeinderat an und seit vielen Jahren dem Gemeindeteam von Oberweier. Als Kommunionhelfer und Lektor übernehme er wichtige liturgische Aufgaben. Regelmäßig bringe er die Krankenkommunion zu den Menschen, die nicht mehr aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können. An Allerheiligen organisiere und begleite er den Gräberbesuch in Oberweier und bringe sich auch in Wortgottesdiensten ein. Ehrenamtlich unterstütze er die Schublade 10 in Friesenheim. Gemeinsam mit Rosemarie Kienzler habe er über viele Jahre in Friesenheim die Trauerbegleitung gestaltet. Sein einfühlsames Wesen helfe vielen Menschen, mit Verlusten umzugehen. Die unermüdliche Arbeit von Martin Abler für ältere Menschen, Kranke und Trauernde verdiene höchste Anerkennung.

Auszeichnung seit 2019

Am 11. Februar 2019 beschloss der Friesenheimer Gemeinderat die Verleihung einer Bürgermedaille. Diese wird seither für besonderes soziales Engagement verliehen. Es sollen maximal drei Personen jährlich ausgezeichnet werden. Bewusst verzichtete der Rat in seinem Beschluss auf ausformulierte Bedingungen