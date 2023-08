Claudia Beinert liebt alles an ihrem Beruf: „Das Schöne ist, dass ich nicht jeden Tag das Gleiche mache“, hebt sie hervor. Und was alles zu ihrer Arbeit gehört, zeigt ein Blick auf das Werbeschild an ihrer Werkstatt im Altenheimer Gewerbegebiet: Grabmale, Steinmetzarbeiten, Bildhauerei, Steinobjekte für Haus und Garten. Und das ist nicht alles, denn sie fertigt auch Treppen, erneuert Inschriften und Brunnen und noch vieles mehr. Beinert kennt sich mit vielen mineralischen Werkstoffen aus und die Bearbeitung reicht vom Groben bis zu ganz feinen Tätigkeiten.

Schon als Schülerin war sie besonders an Kunst interessiert und absolvierte mit 20 Jahren ein einwöchiges Praktikum beim Steinmetz Busch in Kappel-Grafenhausen. „Schon nach zwei Tagen wusste ich, dass ich das machen will“, erinnert sie sich. Um einen Ausbildungsbetrieb für diesen doch eher seltenen Beruf zu finden, zog sie, da es noch kein Internet gab, die „Gelben Seiten“ zu Rate und rief in ganz Deutschland Steinmetze an. Sie ließ sich nicht entmutigen, als sie stets die Auskunft bekam, dass die Lehrstellen in der Regel schon ein Jahr im Voraus vergeben werden. Sie suchte weiter und fand in Köln eine Möglichkeit: ein Haus von französischen Handwerkern, die „Compagnons du Devoir“. Solche Häuser der Compagnons gebe es in Frankreich in jedem Departement, hinzu kommen zwei bis drei im Ausland.

Zeichnen ist in ihrem Beruf von großer Bedeutung

Die fremde Sprache war für Beinert keine unüberwindliche Hürde. Sie hatte in der Schule französisch gelernt, absolvierte nach der Zusage der Compagnons beim deutsch-französischen Jugendwerk einen Sprachkurs und eignete sich die Fachbegriffe an. „Noch heute fallen mir manche Bezeichnungen für Werkzeuge spontan auf Französisch ein“, sagt sie. Hartnäckigkeit war damals gefragt, denn nach einem achtstündigen Arbeitstag gab es noch abends Unterricht im technischen Zeichnen. Zeichnen, so erläutert die heute 39-Jährige, sei wichtig in ihrem Beruf: Inschriften, Skulpturen, historische, profilierte Bauteile – alles werde zuerst gezeichnet oder sogar mit Ton modelliert, bevor der Stein bearbeitet wird.

Ihre Lehre begann sie 2003 bei den „Compagnons du Devoir“ in Bordeaux. 2005 war sie dann frisch gebackene Steinmetzin. Sie schickte ihre Zeugnisse der deutschen Handwerkskammer, woraufhin die Berufsausbildung in Deutschland anerkannt wurde. In Frankreich erweiterte sie noch ihre Fachkenntnisse und absolvierte eine Ausbildung als Steintechnikerin. In dem Steinmetzbetrieb in Bordeaux arbeitete sie noch ein Jahr als Gesellin, „aber das war ein Restaurationsbetrieb und ich wollte noch etwas andres machen, als massive Steine für Schlösser und Kirchen zu hauen“, erzählt sie. Beinert wechselte in einen Betrieb im ländlichen Raum in der Gironde. Dort musste sie unter anderem Steinhäuser entkernen, Treppen einbauen und Steinbögen umbauen.

Doch ihr Wissensdurst war noch nicht gestillt. Sie kehrte 2008 nach Deutschland zurück und vertiefte ihre Kenntnisse als Bildhauerin bei Frank Rothbächer in Friesenheim, der eine Bildhauerei hat und Grabmale sowie Bildhauer- und Steinmetzarbeiten ausführt.

Nach der Geburt ihres Sohnes Konstantin im Jahr 2013 und einer Elternzeit machte sie sich selbstständig. Der Ein-Frau-Betrieb bedeutet für sie viele Jahre lang, dass sie nicht nur in der Werkstatt tätig ist, sondern auch die Büroarbeit alleine machen muss. Seit kurzem hat sie einen Steinmetzgesellen als Mitarbeiter eingestellt. Für die Geburten ihrer Töchter Mara und später Nora unterbrach sie nur jeweils zwei Monate ihre Arbeit. Unterstützung erfährt sie von ihrem Ehemann Karsten Beinert und ihren Eltern.

Viele Spuren hat sie bereits in Neuried hinterlassen

In Neuried hat Beinert schon einige Spuren hinterlassen. Sie gestaltete den Andachtsplatz für den 2017 eingeweihten Bestattungswald mit einem steinernen Kreuzsockel, einem Rednerpult und einem runden Stein, auf dem bei den Trauerfeiern die Urne steht und haut die Inschriften für die dortigen Grabsteine. Die Stele, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Gemeinde Neuried aufgestellt wurde, hat sie gefertigt. In Ohlsbach hat sie den Nepomuk-Brunnen im Ortskern abgebaut und restauriert.

„Ich kenne viele Frauen, die als Steinmetzinnen arbeiten“, sagt sie auf die Frage, ob diese Tätigkeit für eine Frau nicht eher ungewöhnlich sei. „Bei der Arbeit sind Technik, Genauigkeit und Durchhaltevermögen gefragt“, sagt sie – alles Eigenschaften, die Frauen genauso aufweisen können, wie Männer. Natürlich erfordere der Beruf den Einsatz des Körpers – aber das gelte auch für die Männer.

Beinert gefällt an ihrem Beruf, dass sie abends direkt sieht, was sie den Tag über geleistet hat. Sie würde gerne mit ihrer Arbeit noch mehr in die Kunstrichtung gehen – „mal sehen, was die Zukunft noch alles bringen wird“.

