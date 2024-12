Besondere Berufe: Lahrerin verhilft ihren Patienten mit der Spritze zum optimierten Aussehen

1 Marina Jan lässt in ihrer Praxis in der Kaiserstraße 63 Falten ihrer Patienten verschwinden, füllt Wangen mit Hyaluronsäure auf und entfernt Haare mit Laserbehandlungen. Foto: Merz

Marina Jan macht Falten, Narben und Haaren den Garaus: In ihrer Praxis in Lahr möchte die Ärztin der ästhetischen Medizin ihren Patienten helfen, sich schöner zu fühlen. Dafür kommen Botox, Hyaluronsäure und Laserbehandlungen zum Einsatz.









„Ich weiß, wie wichtig es ist, sich wohlzufühlen in seiner Haut“, sagt Marina Jan. Die 42- Jährige ist Ärztin der ästhetischen Medizin und bietet in ihrer Praxis „Medizinisches Beauty Zentrum“ in der Kaiserstraße 63 unter anderem Laserbehandlungen, Botox-Therapie und Hyaluronsäure-Injektionen an. „In unserer Welt dreht sich viel um Äußeres. Wenn man gut aussieht, hat man auch mehr Selbstvertrauen“, so Jan.