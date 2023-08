Baumkletterer arbeitet mit Seil und Säge in luftigen Höhen

Besondere Berufe in der Ortenau

1 Bis zu 55 Meter hohe Bäume sind der Arbeitsplatz von Frank Walter, der beim Waldservice Ortenau als Baumpfleger und Baumkletterer arbeitet. Foto: privat

Vom Bergsport zum Baumkletterer – Frank Walter hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Der 45-Jährige ist Baumpfleger beim Waldservice Ortenau und kümmert sich zusammen mit seinem Team darum, dass die Pflanzen für Verkehr und Co. sicher bleiben.









Eine Säge in der Hand, luftige Höhen von bis zu 55 Metern, auf einem Ast stehend, gesichert an einem Seil: „Höhenangst darf man in meinem Beruf nicht haben“, erklärt Frank Walter. Der 45-Jährige ist Baumpfleger und Baumkletterer beim Waldservice Ortenau.