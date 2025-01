Besondere Berufe: Eismeister: So sorgt Sven Spies in Offenburg für glattes Eis und scharfe Kufen

So sorgt Sven Spies in Offenburg für glattes Eis und scharfe Kufen

1 Mit seiner Bearbeitungsmaschine sorgt Eismeister Sven Spies in Offenburg für frisches Eis. Foto: Merz

DJ, Ersthelfer, Technikprofi und Schlittschuhexperte: Als Eismeister sorgt Sven Spies in der Offenburger Halle für einen reibungslosen Ablauf. Beim Besuch unserer Redaktion berichtet der 42-Jährige, was ihm an seinem Job besonders Spaß macht.









Eis unter den Füßen, kalte Luft im Gesicht und laute Musik in den Ohren: Sven Spies arbeitet dort, wo Andere in ihrer Freizeit auf Schlittschuhen Runden drehen. Der 42-Jährige ist Eismeister in der Offenburger Eislaufhalle und pflegt dort zusammen mit seinen drei Kollegen das Eis, kümmert sich um die Technik und schleift Schlittschuhkufen.