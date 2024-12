Besondere Berufe: Deshalb begleitet eine Rusterin Frauen in die Wüste

1 Auf Kamelen geht’s in die Wüste – ein Teil des Projekts von Nadine Burghard. Foto: Burghard

Nadine Burghard bietet ein Coaching-Projekt an für Menschen, die in Beruf und Alltag in eine Sackgasse geraten sind. Das Angebot verspricht „tiefgreifende Veränderungen“. Die LZ hat die Unternehmerin besucht und einen Einblick in ihre Arbeit erhalten.









Die mittlere Lebensperiode gelte für viele Menschen als eine Zeit der Veränderung. Nicht selten würden in diesen Jahren Sinnkrisen durchlebt, erklärt die Rusterin Nadine Burghard. Sie bietet ein vielfältiges Coaching-Angebot an, das sich „speziellen Ängsten von Frauen“ widmet. Spätestens wenn die Kinder aus dem Haus seien, gerate bei Frauen die Frage nach der eigenen Rolle im Leben in den Vordergrund, erzählt Burghard im Gespräch mit der LZ.