Besondere Auszeichnung: Kaninchenzüchter aus Heiligenzell ist deutscher Meister

Wilhelm Heizmann hat sich mit seiner Herdbuchzucht den Bundestitel geholt. Der 88-jährige Heiligenzeller ist Deutschlands ältester und erfolgreichster Züchter seiner Zunft.
Herdbuchzucht – ist die schwierigste Disziplin in der Rassekaninchenzucht. Nicht nur ein Tier muss vor den Augen der sehr genau hinschauenden Wertungsrichter bestehen. In der Herdbuchzucht sind es gleich vier Wurfgeschwister, die allesamt vorzügliche bis hervorragende Bewertungen erhalten müssen, damit überhaupt ein Weg auf das Siegertreppchen möglich ist, erklärt Wilhelm Heizmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Überglücklich ist er über seinen ungebrochenen Erfolg als Deutscher Meister.