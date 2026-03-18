Besondere Auszeichnung: Günter Kleissner aus Inzlingen hat bereits 200-mal Blut gespendet

Kleissners Leistung ist fast schon rekordverdächtig. Der fleißige Blutspender ist am Dienstagabend im Gemeinderat geehrt worden.
„Eine solche Ehrennadel habe ich extremst selten in der Hand“, sagte Melanie Grauli, Bereitschaftsleiterin des DRK-Ortsvereins Grenzach-Wyhlen/Inzlingen. Sie hatte es sich nicht nehmen lassen, Günter Kleissner persönlich zu gratulieren, der am Dienstagabend im Inzlinger Gemeinderat für seine außergewöhnlich große Blutspendebereitschaft geehrt wurde. Für Kleissner gab es die goldene Blutspender-Ehrennadel mit Eichenkranz und der Zahl 200. „Ich habe als 18-Jähriger mit dem Blutspenden angefangen“, sagte der Geehrte. Im Regelfall gehe er vier- bis fünfmal jährlich zur Blutspende, „und zwar im ganzen Umkreis“.