Besondere Auszeichnung: Günter Kleissner aus Inzlingen hat bereits 200-mal Blut gespendet

Kleissners Leistung ist fast schon rekordverdächtig. Der fleißige Blutspender ist am Dienstagabend im Gemeinderat geehrt worden.

„Eine solche Ehrennadel habe ich extremst selten in der Hand“, sagte Melanie Grauli, Bereitschaftsleiterin des DRK-Ortsvereins Grenzach-Wyhlen/Inzlingen. Sie hatte es sich nicht nehmen lassen, Günter Kleissner persönlich zu gratulieren, der am Dienstagabend im Inzlinger Gemeinderat für seine außergewöhnlich große Blutspendebereitschaft geehrt wurde. Für Kleissner gab es die goldene Blutspender-Ehrennadel mit Eichenkranz und der Zahl 200. „Ich habe als 18-Jähriger mit dem Blutspenden angefangen“, sagte der Geehrte. Im Regelfall gehe er vier- bis fünfmal jährlich zur Blutspende, „und zwar im ganzen Umkreis“.

Rat und Bürgermeister sind beeindruckt Gemeinderat, Verwaltung und Zuhörer zeigten sich hörbar beeindruckt ob dieser Leistung. Bürgermeister Marco Muchenberger dankte Kleissner für dessen außergewöhnliches Engagement und überreichte ihm im Namen der Gemeinde ein süßes Präsent.

Ehrung für Florian Bachthaler

Ein solches erhielt auch Florian Bachthaler, der für 25 Blutspenden geehrt wurde. Dafür gab es – neben dem süßen Geschenk der Gemeinde – vom DRK die Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz. „Florian, du siehst, du hast noch einiges vor dir“, sagte Bürgermeister Muchenberger augenzwinkernd.

Der Rathauschef hatte sich zuvor tief beeindruckt gezeigt: „Die Bereitschaft, den eigenen Lebenssaft zu geben, verdient Dank und Anerkennung. Denn jeder Blutspender ist ein Lebensretter.“

Spendetermine in Grenzach-Wyhlen und Inzlingen

Alleine im Zuständigkeitsbereich des Blutspendediensts Baden-Württemberg/Hessen seien pro Woche rund 15 000 Blutbestandteil-Präparate nötig, hatte Muchenberger recherchiert. Der Dienst organisiere zudem etwa 4500 Blutspendeaktionen pro Jahr.

Nächste Blutspendetermine: Gespendet werden kann am 24. April im Haus der Begegnung in Grenzach (als Ersatzort für die derzeit gesperrt Hochrheinhalle in Wyhlen) und am 30. September in Inzlingen in der Erstelhalle.