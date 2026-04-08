Besondere Auszeichnung: Elvira Menzer-Haasis erhält Verdienstordens des Landes

In Stuttgart fand kürzlich die Verleihung des Verdienstordens des Landes statt. Elvira Menzer-Haasis schildert ihre Eindrücke vom Festakt.
Dass der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg nicht nur „irgendeine“ Auszeichnung ist, das wurde den diesjährigen Ordensprätendenten, also den Anwärtern, am 27. März in Stuttgart mehr als bewusst. Schließlich wird diese hohe Auszeichnung vom Ministerpräsidenten für herausragende Verdienste um das Land Baden-Württemberg verliehen, insbesondere im politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich.