Besondere Auszeichnung: Elvira Menzer-Haasis erhält Verdienstordens des Landes

Dass der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg nicht nur „irgendeine“ Auszeichnung ist, das wurde den diesjährigen Ordensprätendenten, also den Anwärtern, am 27. März in Stuttgart mehr als bewusst. Schließlich wird diese hohe Auszeichnung vom Ministerpräsidenten für herausragende Verdienste um das Land Baden-Württemberg verliehen, insbesondere im politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich.

Zudem ist die Zahl der lebenden Ordensträger auf 1000 begrenzt. Insgesamt wurden dieses Jahr 27 Persönlichkeiten bei einem besonderen Festakt mit dem Orden ausgezeichnet. So wie seit dem Jahr 1975 bis heute 2103 Würdenträger den Verdienstorden verliehen bekamen – von denen aber, wie erwähnt, nur maximal 1000 noch unter uns weilen.

Die Liste der diesjährigen Ordensprätendenten enthielt Namen wie Thomas Hitzlsperger (Fußballer), Dominik Kuhn alias Dodokay (Mundart-Comedian), Professor Dr. Nisar Peter Malek (Krebsforscher) oder Friedemann Vogel (Balletttänzer). Und aus Albstadt-Onstmettingen Elvira Menzer-Haasis, die unter anderem Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg war. „Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens“, wie Elvira Menzer-Haasis im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Sie selbst durfte zum Festakt am Samstagabend noch fünf Begleitpersonen mitbringen, weshalb sie neben Ehegatte Friedhelm noch ihre Schwester mit Sohn und ihren Bruder mit Ehefrau mit dabei hatte. Und auch Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer ließ es sich nicht nehmen, in Stuttgart mit dabei zu sein, wenn eine Einwohnerin „seiner“ Stadt solch hohe Würden empfängt. „Es war ein beeindruckender Rahmen“, erzählt die heutige Trägerin des Verdienstordens, „im großen Treppenhaus standen Mitglieder der historischen Reitergarde rechts und links entlang der Treppe.“ In der Pause spielte das Landespolizeiorchester auf – „ein klangliches Erlebnis“, schwärmt Elvira Menzer-Haasis.

Und der Hausherr? Ministerpräsident Winfried Kretschmann nahm sich reichlich Zeit für die Anwärterinnen und Anwärter für den Verdienstorden. Bei allen 27 Persönlichkeiten gab es eine eigene Laudatio, die die Verdienste des Einzelnen entsprechend würdigte. Und auch nach dem rund zweistündigen offiziellen Festakt mischte sich der Landesvater quasi unters Volk, suchte mit jedem das persönliche Gespräch und ließ sich auch gerne fürs private Fotoalbum fotografieren.

Wertschätzende Atmosphäre

„Er hat sich richtig viel Zeit genommen und ist auch bis zum Schluss geblieben“, verdeutlicht Elvira Menzer-Haasis, wie wertschätzend die Verleihungsfeier im Neuen Schloss in Stuttgart war. Während des Flying Buffets mit warmen und kalten Köstlichkeiten sowie Getränken konnten auch die Ordensträger untereinander ins Gespräch kommen und beim jeweiligen Engagement nochmals genauer nach den Details oder Beweggründen fragen.

Sehr beeindruckend war für die Albstädterin nicht nur der Festakt an sich, sondern eben auch, was die einzelnen Persönlichkeiten auf unterschiedlichen Gebieten Wesentliches geleistet haben und weiterhin leisten: „Eine geballte gesellschaftliche Kraft.“ Und so kam Elvira Menzer-Haasis nicht nur mit dem Verdienstorden, sondern auch mit einem sehr guten Gefühl wieder nach Hause.

Wie läuft die Nominierung ab?

Eine Auszeichnung kann zum Beispiel bei Bürgermeisterämtern, Landratsämtern oder unmittelbar beim Ministerpräsidenten angeregt werden. Alle Gruppen der Bevölkerung und alle Gebiete des Landes sollen möglichst gleichmäßig berücksichtigt werden.

Was gehört noch dazu?

Zusätzlich erhalten die neuen Träger des Verdienstordens des Landes einen Ausweis, der sie und eine Begleitperson zum dauerhaft freien Eintritt in die staatlichen Museen, das Zentrum für Kunst und Medien und zahlreiche Objekte der Staatlichen Schlösser und Gärten im Land berechtigt.