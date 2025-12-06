Besondere Auktion in London: Batmans Motorrad und Tolkiens Schreibtisch versteigert

Eine Kamera, mit der «Star Wars» gefilmt wurde, ein Schreibtisch von J.R.R. Tolkien und das Motorrad von Batman werden in London versteigert. Die höchsten Gebote dürfte aber ein Dino-Skelett bekommen.

London - Bei einer Auktion in London kommen ikonische Objekte aus Wissenschaft und Popkultur unter den Hammer. "Groundbreakers: Icons of Our Time" (Wegbereiter: Ikonen unserer Zeit) lautet der Titel der Versteigerung, die das Traditionshaus Christie's am 11. Dezember veranstaltet. Rund 30 Objekte markieren wichtige Momente der Geschichte – von der Geburtsstunde digitaler Technik bis zu prägenden Figuren aus Film, Literatur und Musik.

Eine Kamera, die für "Star Wars" und "Indiana Jones" genutzt wurde Zu den Highlights zählt eine Kamera, die im Besitz des Spezialeffekte-Studios Industrial Light & Magic (ILM) war und intensiv für das Filmen von "Krieg der Sterne" (1977), "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) eingesetzt wurde. Christie's rechnet mit Geboten zwischen rund 230.000 und 350.000 Euro (200.000 bis 300.000 Pfund).

"Sie wurde unter anderem für die legendäre Szene mit dem Sprung in den Hyperraum verwendet", sagte Thais Hitchins, Head Of Sale bei Christie's, der Deutschen Presse-Agentur in London. "Danach kam die Kamera auch während der 1970er- und 1980er-Jahre regelmäßig zum Einsatz, unter anderem bei "Poltergeist" und (dem ersten Indiana-Jones-Film) "Jäger des verlorenen Schatzes". George Lucas hat diese Kamera benutzt, Steven Spielberg auch."

J.R.R. Tolkien, Rolling Stones und The Eagles

Versteigert wird auch J.R.R. Tolkiens Schreibtisch, an dem der britische Autor mutmaßlich seinen Roman "Der Herr der Ringe" fertigstellte. "Es ist bekannt, dass er ihn an einem anderen Schreibtisch verfasste", erklärt Hitchins. "Aber was die Überarbeitung, den Korrekturprozess und die Veröffentlichung angeht - das ist höchstwahrscheinlich an diesem Tisch passiert." Der Schätzpreis liegt zwischen rund 60.000 und 95.000 Euro (50.000 bis 80.000 Pfund).

Ein Gitarrenverstärker vom Typ "Harmony H306", den die Rolling Stones bei ihren ersten Konzerten in den frühen 60er Jahren benutzten und der immer noch funktionsfähig ist, wird zwischen 23.000 und 35.000 Euro (20.000 bis 30.000 Pfund) gehandelt. Gebote für die drei Originalfotos von David Alexander für das Artwork des Erfolgsalbums "Hotel California" von den Eagles werden zwischen 46.000 und 70.000 Euro (40.000 bis 60.000 Pfund) erwartet.

Ein Motorrad von Batman, ein Luxusgefährt von James Bond

Ein Höchstgebot von über einer halben Million Euro könnte das Motorrad von Superheld Batman aus den Filmen "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises" von Christopher Nolan bringen. Es sei "ein eindrucksvoller Beweis für herausragendes Design", sagt Hitchins. Der Schätzwert für den "Batpod" liegt zwischen 350.000 und 580.000 Euro (300.000 bis 500.000 Pfund).

Ein Aston Martin DB12 in einer seltenen "Goldfinger 007"-Sonderedition, der zum 60. Jubiläum der James-Bond-Filmreihe in limitierter Zahl veröffentlicht wurde, ist ebenfalls Teil der "Groundbreakers"-Auktion. Schätzwert: rund 230.000 bis 350.000 Euro (200.000 bis 300.000 Pfund).

Ein Dino-Skelett für eine halbe Million

Deutlich tiefer in die Tasche greifen muss der Höchstbietende, der das gut erhaltene Skelett eines Oviraptorosauriers sein Eigen nennen möchte. Für "Spike" erwartet Christie's Gebote zwischen rund 3,5 und 5,8 Millionen Euro (3 bis 5 Millionen Pfund). Das Skelett stammt aus der späten Kreidezeit (vor etwa 68 bis 66 Millionen Jahren) und umfasst rund 100 fossile Knochenelemente, ergänzt durch rekonstruierte und 3D-gedruckte Teile.