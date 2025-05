1 Die XXL-Krone wurde am Mittwoch in der Schwenninger Marktstraße aufgestellt. Reiner Schorer (vorne) will sie im Herbst unter den Hammer bringen. Foto: Jochen Schwillo Etwas „königlicher Glanz“ strahlt derzeit in der Schwenninger Marktstraße.







Neben dem Auktionshaus VS von Reiner Schorer wurde die überdimensionale Nachbildung der Krone der württembergischen Könige aufgestellt, die einst auf die große Ausstellung „Monarchie und Moderne“ am Alten Schloss in Stuttgart hinwies und nun wieder in Schwenningen ihre vorläufige Heimat gefunden hat.