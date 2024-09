Besondere Aktion: 200 Pflegekinder sammlen schöne Erinnerungen im Europa-Park

Bereits seit vielen Jahren ermöglicht der Europa-Park, gemeinsam mit dem Pforzheimer Schmuckunternehmen Rauschmayer, zahlreichen Pflegekindern einen unbeschwerten Tag in dem Freizeitpark. Geführt wird das Engagement und die schon seit 27 Jahren laufende Tradition von den Söhnen Rico und Chris des verstorbenen Unternehmers Roland Rauschmayer. Gemeinsam mit den Jugendämtern Pforzheim und Enzkreis wurde den Pflegekindern die Gelegenheit gegeben, schöne Erinnerungen zu sammeln.

Zu Beginn freuten sich die Gäste über einen Besuch von „Ed Euromaus“ und starteten mit einem gemeinsamen Erinnerungsfoto am Haupteingang, schreibt der Park. Die begeisterten Kinder erkundeten dann die 17 europäischen Themenbereiche und sammelten unvergessliche Erinnerungen bei mehr als 100 Attraktionen und Shows. Im Mittelpunkt stand dabei das Kennenlernen und der Austausch untereinander, ehe der Tag mit einem gemeinsamen Pizzaessen seinen gelungenen Abschluss fand.

Das soziale Projekt startete 1997 mit drei Pflegekindern, jetzt zeigten sich alle stolz, mehr als 200 Pflegekinder glücklich machen zu können.

Soziale Verantwortung leben

Mit seinem sozialen Engagement möchte der Europa-Park seine Vorstellung von sozialer Verantwortung in der Gesellschaft leben, heißt es in der Pressemitteilung. So findet unter anderem jährlich die große karitative Aktion „Frohe Herzen“ statt, in deren Rahmen die Betreiberfamilie Mack mehrere 10.000 sozial benachteiligte Gäste zum kostenlosen Besuch in den Europa-Park einlädt.