17-Jährige bei Hundebiss in Villingen-Schwenningen schwer verletzt

1 Der Hund verletzte die junge Frau schwer, sie musste anschließend ins Klinikum. Foto: Pixabay

Nach einer Hundeattacke am Zollhäusleweg in Villingen-Schwenningen werden dringend Zeugen gesucht. Dort war am vergangenen Donnerstagmorgen eine 17-Jährige von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Die Besitzerin des Tieres flüchtete anschließend.















Villingen-Schwenningen - Wie die Polizei auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, war es zu dem Vorfall am 2. Dezember zwischen 8.15 und 8.45 Uhr gekommen. Zu diesem Zeitpunkt joggte eine 17-Jährige im Bereich des Modellflugplatzes, als unvermittelt ein "größerer schwarzer Hund" auf sie zugerannt kam.

Besitzerin geht einfach weiter

Dieser rannte die junge Frau um und biss ihr anschließend in den Arm. "Die Hundehalterin konnte auf den frei laufenden Hund zunächst nicht einwirken und ging dann wohl einfach weiter", erklärt Polizeisprecher Jörg Kluge.

Frau muss ins Klinikum

Die Frau wurde bei dem Angriff verletzt und musste sich anschließend in einer Klinik behandeln. Die Polizeihundeführerstaffel in Rottweil hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Hund und der Besitzerin machen können. Diese können sich entweder bei der Polizei unter 07721/6010 oder bei der betroffenen Familie unter 0163/4419220 melden.