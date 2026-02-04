Besitzer-Wechsel in Schonach: Wie aus dem Hotel Rita die Bergfreiheit 7 wurde

„Wir haben alles richtig gemacht“, sagen Claudia und Tony Moschik. Die ehemaligen Stuttgarter haben im vergangenen Jahr das Schonacher Hotel Rita übernommen.
Rita Nock, der die Pension in der Schönwalder Straße in Schonach bis ins vergangene Jahr gehörte, konnte sich mit dem Verkauf endlich zur Ruhe setzen. Bis ins hohe Alter hat sie das kleine Frühstückshotel betrieben, ihre Stammkunden und neuen Gäste auch nach dem Tod ihres Mannes Dieter im Jahre 2017 alleine weiterbetreut. Die Pension Rita war in der ganzen Region bekannt, war ein Garant für Gemütlichkeit, heimelige Wärme und Schwarzwald-Authenzität.