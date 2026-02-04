Besitzer-Wechsel in Schonach: Wie aus dem Hotel Rita die Bergfreiheit 7 wurde

„Wir haben alles richtig gemacht“, sagen Claudia und Tony Moschik. Die ehemaligen Stuttgarter haben im vergangenen Jahr das Schonacher Hotel Rita übernommen.

Rita Nock, der die Pension in der Schönwalder Straße in Schonach bis ins vergangene Jahr gehörte, konnte sich mit dem Verkauf endlich zur Ruhe setzen. Bis ins hohe Alter hat sie das kleine Frühstückshotel betrieben, ihre Stammkunden und neuen Gäste auch nach dem Tod ihres Mannes Dieter im Jahre 2017 alleine weiterbetreut. Die Pension Rita war in der ganzen Region bekannt, war ein Garant für Gemütlichkeit, heimelige Wärme und Schwarzwald-Authenzität.

So soll es nach dem Willen der neue Besitzer auch bleiben. Beide sind Quereinsteiger in der Gastro-Branche.

Tony Moschik ist studierter Luft- und Raumfahrttechniker, war zuletzt bei Daimler-Benz in der Autoentwicklung. Claudia Moschik hat Druck- und Medientechnologie studiert, arbeitet – meist vom Homeoffice aus – ebenfalls für die Autobranche.

Europapark-Künstler kreiert ein Wandgemälde

Inzwischen sind die beiden samt ihrer Kinder,15 und acht Jahre alt, längst im Schwarzwald angekommen, haben das erreicht, was sie wollten: nahe an der Natur leben. „Mit den Nachbarn und Schonachern haben wir schon eine schöne Gemeinschaft und sehr interessante Leute kennengelernt“, freut sich Claudia Moschik. „Wir haben alles richtig gemacht und diesen großen Schritt nicht bereut“, sagt Tony Moschik.

Das große Wandgemälde am Hotel ist eine Hommage an den Schwarzwald. Es stammt von Bernhard Hauns. Foto: Rapthel-Kieser

Eine ihrer ersten Investitionen war ein großes Wandbild an der Außenmauer zur Straße hin, gestaltet vom Künstler Bernhard Hauns. Der arbeitet als fest angestellter Maler und Gestalter für den Europapark und sucht an den Wochenenden nach neuen Herausforderungen. Das fünf auf neun Meter große Gemälde ist mit Hirsch, Wanderin und Sonnenaufgang eine ganz eigene Liebeserklärung an die Symbole der Region und ein echter Hingucker an dem Gebäude.

Neu ist der Fitnessraum in dem Schonacher Hotel. Foto: Rapthel-Kieser

Nebenher haben die Moschiks behutsam renoviert. Das Betreiberhaus aus den 50er-Jahren bekam ein komplett neues Dach. Der Außenbereich wurde neu gestaltet und zu einer Wellness-Oase gemacht, ein Whirlpool kam hinzu, ebenso ein Fitnessraum. Die Sauna wurde aufgepeppt und einige der sieben Doppelzimmer sind mit neuem Mobiliar und neuen Bädern versehen. Tony Moschik ist ständig am Werkeln. „Ich sehe überall Arbeit und habe immer was zu tun“, sagt der 40-Jährige. Die Holzgiebel und Holzbalkone brauchen Pflege, und als nächstes soll der Nassbereich vor der Sauna erneuert werden.

Das Traditionelle in der einstigen Pension Rita wollen die Moschiks beibehalten. Etwa das bunte Glasfenster mit dem Familienwappen der Nocks oder die Gemälde von Rita Nocks Tochter Madeleine auf den Fluren.

Die Bergfreiheit 7 war einst die Adresse der Großeltern

Für Gesprächsstoff sorgt der ungewöhnliche Name, den das Ehepaar seinem Hotel gegeben hat. Bergfreiheit 7. „Das war die Adresse meiner Großeltern in Aue, im Erzgebirge. Die Region dort ist dieser hier sehr, sehr ähnlich“, sagt Claudia Moschik und verweist auf einige Dekostücke aus dem Erzgebirge, die sie im Frühstücksraum präsentiert. Ihre Gäste sollen sich hier im Schwarzwald so heimisch fühlen, wie mittlerweile auch sie selber und ihre Familie. Den Besuchern will das Ehepaar vor allem Erholung, das Lebensgefühl der Entschleunigung und des Chillens vermitteln.

Die ersten Gäste kamen schon vor dem Jahreswechsel. Es waren Reisende aus Dubai, und die genossen die Silvesternacht und die Aussicht auf das Feuerwerk über dem Tal bei einem guten Tropfen im Whirlpool. Große Bergfreiheit eben.