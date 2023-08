Zahlreiches Diebesgut ist der Polizei im Rahmen einer Durchsuchungsaktion bei einem Tatverdächtigen in Villingen in die Hände gefallen. Über die Medien haben die Beamten nach deren Besitzern gesucht – mit Erfolg.

E-Bikes, ein Mountainbike, zahlreichen Elektrowerkzeugen wie zum Beispiel Gartenscheren, Heckenschneider, Bohrmaschinen und Lasermessgeräte – all das fanden Polizeibeamte überraschenderweise bei einem Mann, der verdächtigt wurde, Buntmetalle geklaut zu haben.

Die Ermittler standen nun aber vor einem Rätsel: Wem gehören all diese Sachen? In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Konstanz wandten sich die Behörden deshalb mit Bildern vom Diebesgut an die Öffentlichkeit und hofften so gleich zwei Dinge.

Zunächst sollten die rechtmäßigen Besitzer gefunden werden, gleichzeitig sollte so ermittelt werden, zu welchen Einbrüchen das Diebesgut zugeordnet werden kann. Auf den Tatverdächtigen, welcher wegen eines Vorführbefehls in Haft kam, dürfte wohl nun einiges zukommen.

Vor allem Fahrräder werden erkannt

Denn: Bei der Polizei liefen nach der Veröffentlichung der Bilder die Telefone heiß. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Polizeisprecher Jörg Kluge, dass sich bereits einige Personen gemeldet hätten, die ihre gestohlenen Gegenstände erkannt hatten, „darunter ein paar Fahrräder“.

Kluge: „Weitere Personen haben sich gemeldet und werden in den nächsten Tagen auf die Dienststelle kommen, viele Gegenständen sind aber nach wie vor nicht zugeordnet.“ Die Suche nach den rechtmäßigen Besitzern ist also noch lange nicht beendet. Angesichts der großen Anzahl von Gerätschaften kein Wunder.

Vor dem Dieb war offenbar nichts sicher

Doch woher hatte der mutmaßliche Dieb und Einbrecher seine Beute? Wie der Polizeisprecher erklärt, dürfte der Mann das Diebesgut an verschiedensten Orten aufgegabelt haben. „Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden verschiedene Kleingartenanlagen in Villingen, Gartenhäuser und Baustellen vom Tatverdächtigen aufgesucht, aber auch Firmen, private Kellerräume sowieso öffentlich zugängliche Stellen wie Fahrradständer“, so Kluge. Vor dem Mann war offenbar nichts sicher. Bis jetzt.

Wer auf den Bildern seine geklauten Gegenstände erkennt, darf sich weiterhin bei Polizeirevier in Villingen unter der Telefonnummer 07721/6010 melden.