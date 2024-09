Besitzer gesucht: Herrenlose Hunde töten Artgenossen in Altenheim

1 Dieser Schäferhund und dieser Kangal-Mix haben in Altenheim in der Straße „Im Holderstock“ einen Artgenossen getötet. Foto: privat

Es ist mit das schlimmste Szenario, was sich ein Besitzer vorstellen kann: Der eigene geliebte Vierbeiner wird von zwei herrenlosen Artgenossen angegriffen und getötet. Zu solch einem Vorfall ist es am Samstag „Im Holderstock“ in Altenheim gekommen.









„Ein Schäferhund mit Maulkorb sowie ein Kangal ähnlicher Mischlingshund, dessen Maulkorb herunterhing, sollen den Hund einer Anwohnerin angegriffen und tödlich verletzt haben“, schreibt die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Samstag gegen 12.45 Uhr im Neurieder Ortsteil Altenheim in der Straße „Im Holderstock“ ereignet hat. Beide angreifenden Hunden gehörten offensichtlich zusammen und hatten sogenannte Elektroimpulsgeräte am Hals – was darauf schließen lässt, dass der Besitzer sehr wohl bereits vor dem Angriff um die Gefährlichkeit seiner Tiere wusste. Wie die beiden Hunde zu ihrem vierbeinigen Opfer gelangten und woher sie kamen, das ist nach wie vor offen. Sie wurden nach dem Vorfall gesichert und in das Tierheim Offenburg gebracht.