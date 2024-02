Besitzer aus Riegel erkennt Tiere wieder: Gänse gestohlen und in Nonnenweier ausgesetzt

1 Zwei der drei Hausgänse wurden im Januar in Riegel gestohlen und am Bruckhirschweier in Lahr ausgesetzt. Weitere Gänse sind in Nonnenweier gefunden worden. Foto: THRO

Die Polizei in Schwanau hat Hausgänse an einem Badesee in Nonnenweier gefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Tiere einem Diebstahl vom 24. Januar in Riegel zugeordnet werden.









Der ursprüngliche Besitzer der Tiere konnte auf Fotos seine Gänse wiedererkennen, die am Mittwochmorgen, 24. Januar, gegen 10 Uhr gestohlen wurden. Aus dem Gehege eines landwirtschaftlichen Anwesens, in der Endinger Straße in Riegel, hatte der bislang noch unbekannte Mann insgesamt neun lebende Gänse entwendet – und wurde dabei überrascht und beobachtet. Er konnte in einem weißen Kastenwagen mit Emmeninger Zulassungskennzeichen flüchten. Er soll in Begleitung eines zweiten, jüngeren Mannes gewesen sein, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: mindestens 60 Jahre alt, trägt Glatze, bekleidet mit beige/brauner Arbeitskleidung, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.