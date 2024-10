1 Jay Alexander kommt nach Bad Wildbad. Foto: Winnie Gegenheimer

Der Sänger Jay Alexander kommt am 7. Dezember nach Bad Wildbad und gibt ein besinnliches und unterhaltsames Konzert in der katholischen Kirche.









Ein besinnliches und zugleich unterhaltsames Weihnachtskonzert in einer festlich beleuchteten Kirche. Der Klang von Weihnachtsliedern, die die Kindheit mit ihrer friedvollen Harmonie wiederaufleben lassen, vorgetragen von einem herausragenden Tenor – all das verspricht Jay Alexanders Auftritt in Bad Wildbad.