Besinnlicher Weihnachtsmarkt: Ein besonderer Zauber liegt über Alpirsbach

Mehr als 30 Stände hatte der Handels- und Gewerbeverein für den 22. Alpirsbacher Weihnachtsmarkt am Samstag aufgebaut.

Wie HGV-Vorsitzende Petra Jäckle sagte, freue sie sich, diesen Markt für die schönste Zeit des Jahres zu eröffnen, um den Alltag etwas hinter sich zu lassen. Jäckle dankte vor allem den Ausstellern – auch einige auswärtige Anbieter waren dabei –, die mit viel Kreativität und Herzblut die Stände gestalteten, um ihre Waren zu präsentieren. Sie dankte auch der Bläserklasse der Grundschule für ihre weihnachtlichen Darbietungen.

Laut der neuen Bürgermeisterin Vanessa Schmidt liegt immer am ersten Adventswochenende ein besonderer Zauber über Alpirsbach. „Ich freue mich sehr, dass ich heute persönlich sie zur Eröffnung herzlich willkommen heißen kann. Es ist für mich eine Premiere, denn ich bin erst seit dem 21. Oktober offiziell Bürgermeisterin. Ich freue mich darauf, noch viele Male den Weihnachtsmarkt eröffnen zu dürfen“.

Sie dankte den beiden Vorsitzenden Petra Jäckle und Carmen Elger vom HGV für die Organisation, um eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ihr Dank galt auch der Bläserklasse vier der Grundschule unter der Leitung von Katrin Rühle. Und natürlich auch den vielen Helfern, die beim Auf- und Abbau aktiv sind.

Die Bläsergruppe der vierten Klasse Grundschule unter der Leitung von Katrin Rühle Foto: Werner Hering

Schmidt wünschte allen Anwesenden eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Festtage und schließlich auch ein glückliches neues Jahr.

Bürgermeisterin Vanessa Schmidt und die HGV-Vorsitzenden Petra Jäckle und Carmen Elger bei der Begrüßung Foto: Werner Hering

Mit Beginn der Dämmerung wirkten die vielen Lichter in diesem historischen Ambiente mit Kloster, Amtei und Glaunerhof und verbreiteten adventliche Stimmung. Der Duft von Glühwein, Punsch, Gewürzen und gegrillten Würsten lag in der Luft.

Bei Dunkelheit verzaubern die vielen Lichter und sorgen für adventliche Stimmung. Foto: Werner Hering

Schließlich strebten viele Eltern mit ihren Kindern in Richtung der geschmückten Tanne vor der Klosterkirche, denn um 18 Uhr wurde der Nikolaus erwartet. Glänzende Kinderaugen schauten auf den mit Säcken gefüllten Leiterwagen des eintreffenden Nikolaus. In seiner Begleitung der Knecht Ruprecht.

Der Nikolaus begrüßte die Kinder und fragte nach, wer etwas vortragen könne. Ein kleines Mädchen meldete sich sofort und ging zum Nikolaus. Sie sang „Nik’laus ist ein guter Mann“ zur Begeisterung der vielen anderen Kindern und vor allem des Nikolaus. Nun wagten sich noch viele andere Kinder und trugen etwas vor. Für alle Kinder hatte der Nikolaus Geschenke dabei.

Um 21 Uhr endete dann der 22. Alpirsbacher Weihnachtsmarkt mit zufriedenen Ausstellern.