Besinnlicher Weihnachtsmarkt: Ein besonderer Zauber liegt über Alpirsbach

Mehr als 30 Stände hatte der Handels- und Gewerbeverein für den 22. Alpirsbacher Weihnachtsmarkt am Samstag aufgebaut.
Wie HGV-Vorsitzende Petra Jäckle sagte, freue sie sich, diesen Markt für die schönste Zeit des Jahres zu eröffnen, um den Alltag etwas hinter sich zu lassen. Jäckle dankte vor allem den Ausstellern – auch einige auswärtige Anbieter waren dabei –, die mit viel Kreativität und Herzblut die Stände gestalteten, um ihre Waren zu präsentieren. Sie dankte auch der Bläserklasse der Grundschule für ihre weihnachtlichen Darbietungen.