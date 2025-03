Zuvor hatte er die Vorfahrt missachtet Polizisten finden Mann in Schramberg schlafend im Auto – mit 1,5 Promille im Blut

Ein 44-Jähriger nahm am Sonntag einem anderen Autofahrer in Schramberg die Vorfahrt. Später fanden Polizisten den Mann schlafen in seinem Auto – mit 1,5 Promille im Blut.