Besichtigung in Döggingen

1 Sie besichtigen (von links): Hildegard Körner, Marcel Falke (Bauamt), Georg Baum (Ortsvorsteher), Micha Bächle (Bürgermeister), Heiko Kleinschmitt (Scharpf), Martin Bausch (Wasserwerk), Lara Wenzl und Ursula Boma (Landratsamt), Edgar Schafbuch (Wasserwerk). Foto: Stadt Bräunlingen

Durch die Arbeiten an der Quelle am Fußweg hat sich die Qualität der Wasserversorgung in Döggingen verbessert.









Link kopiert



Die Sanierung der Quelle am Fußweg in Döggingen ist beendet. Die alte Quelle sei in schlechtem Zustand gewesen, erklärt Bürgermeister Micha Bächle über eine Pressemitteilung. Die Stadt habe daher die Anlage mit der Firma Scharpf und mit Unterstützung des Wasserwerks umfangreich erneuert.