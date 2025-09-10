Besetzungsprobleme: Offene Stellen im Handwerk bleiben lange unbesetzt

1 Es dauert immer länger, bis Betriebe im Handwerk offene Stellen besetzen können. Foto: Hendrik Schmidt/dpa Viele Handwerksbetriebe suchen lange nach neuen Mitarbeitern. Das hat Folgen für die Beschäftigung.







Link kopiert



Nürnberg - Offene Stellen im Handwerk bleiben deutlich länger unbesetzt als in anderen Branchen. Das geht aus einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg zu der Vakanzzeit von Stellen hervor - also der Dauer vom frühestmöglichen Besetzungszeitpunkt bis zur Abmeldung einer offenen Stelle bei Arbeitsagenturen und Jobcentern. Demnach stieg die Vakanzzeit im Handwerk von 104 Tagen im Jahr 2015 auf 224 Tage im Jahr 2024. Bei allen gemeldetem Stellen erhöhte sich diese im selben Zeitraum von 84 auf 160 Tage.