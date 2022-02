1 In Teststellen muss es besonders hygienisch zugehen. Das ist auch im Kreis Calw nicht immer der Fall. (Symbolbild) Foto: Kira Hofmann/DPA

Beschwerden über eine Corona-Teststelle in Calw zeigen: Gerade dort, wo besonders sauber gearbeitet werden sollte, geht es mitunter sehr lax zu. Für flächendeckende Kontrollen fehlt jedoch das Personal. Und: Saftige Strafen haben Betreiber nicht zu befürchten.















Kreis Calw - Einer unserer Leser konnte fast nicht glauben, was er in diesem Monat in einer Corona-Teststelle in Calw erlebt hat. Mit seiner Familie ließ er sich dort auf das Virus testen und erhielt zwei Tage später eine rote Meldung über die Corona-Warn-App. In Anbetracht der Zustände in der Teststelle wunderte ihn das nicht: "Bei unserem Besuch standen die Besucher auch im Innenraum der Teststelle dicht an dicht, ohne Abstand", schreibt uns der Leser, dessen Frau dort zu ihm gesagt hat: "Sollte Corona durch Aerosole übertragen werden, dann holen wir es uns an dieser Stelle."