Beschwerden erfolglos: Nach Ahrtalflut keine neuen Ermittlungen gegen Ex-Landrat

Hätten die Behörden bei der Ahrtalflut im Sommer 2021 mehr tun können? Mehrere Hinterbliebene sahen einen Ex-Landrat in der Schuld. Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz entschieden.
Koblenz - Mehr als vier Jahre nach der Ahrtalflut mit vielen Todesopfern gibt es einen Schlussstrich unter die Ermittlungen gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler. Dabei wurde geprüft, ob Jürgen Pföhler auf die drohende Überschwemmung hätte besser reagieren müssen. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz wies Beschwerden von Hinterbliebenen zur Einstellung der Ermittlungen gegen Pföhler zurück, wie die Behörde in Koblenz mitteilte. Damit muss die Staatsanwaltschaft nicht mehr tätig werden.