1 Blitzt in beide Richtungen – es sei denn, er wurde gerade beschmiert, so wie hier: der von der Stadt Donaueschingen angemietete Blitzer. Foto: Reichart

Ein gemietetes mobiles Blitzgerät wurde von Unbekannten in Donaueschingen mit Farbe beschmiert. Das ist Anlass für eine kontroverse Diskussion















Donaueschingen - (guy) Wenn irgendwo Blitzer im Einsatz sind, um beim Autoverkehr die Geschwindigkeit zu messen und das ein- oder andere Bild zu erstellen, dann gibt es Gesprächsstoff. Das ist auch im Donaueschinger Gemeinderat nicht anders. Aktuell hat die Stadt einen Blitzer von einem externen Unternehmer angemietet, der sich in und rund um Donaueschingen im Einsatz befindet. Nach Aufstellung in Wolterdingen hatte das Gerät jedoch eine unliebsame Begegnung und wurde von bislang Unbekannten mit Farbe beschmiert. Nun war der Blitzer kontrovers diskutiertes Thema im Gemeinderat.

"Wieviel hat die Schmiererei gekostet?"

"Wieso mieten wir überhaupt einen Blitzer – und gehen seine Einnahmen an die Stadt oder woanders hin", erkundigte sich FDP-Stadtrat Roland Erndle bei der Verwaltung. "Und wie viel hat die Schmiererei jetzt gekostet?" Andreas Dereck, Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, antwortete: "Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an Donaueschingen."

Zudem habe man entsprechend Anzeige erstattet, so Dereck weiter. Das Gerät sei von der Stadt selbst gereinigt worden: "Nach zwei Stunden war es wieder sauber", sagte Bürgermeister Severin Graf. Das Gerät sei angemietet von einem Betreiber aus Mettmann, einer Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen. "Daher auch das Kennzeichen ME." Das hatte ebenfalls für Verwunderung gesorgt.

"Man erschreckt bei diesem Gerät"

Jenes Gerät sei im Einsatz, weil man einen mobilen Blitzer haben möchte, der mit den gleichen Kameras aufnimmt wie alle anderen Geräte im Stadtgebiet. Anders als der Enforcement Trailer, umgangssprachlich Blitzer-Anhänger genannt, den Kreis und Stadt Villingen-Schwenningen im Einsatz haben, blitze es in beide Richtungen. "Das ist nicht lustig. Man erschreckt bei diesem Gerät", kritisierte FDP-Stadtrat Holger Lind. Zudem habe man in der Stadt genügend Blitzer. Aufgestellt werde indes nicht willkürlich, "sondern nach Gefahrengeneigtheit", so Oberbürgermeister Erik Pauly.