Beschluss vom Gemeinderat: Hebesätze werden in Rangendingen nicht erhöht

Rangendinger Privathaushalte können ihre Grundsteuer weiter mit dem alten Hebesatz kalkulieren.

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschloss das Gremium, die Hebesätze unverändert zu lassen. Damit bleibt Rangendingen laut Bürgermeister Manfred Haug die Gemeinde mit der zweitniedrigsten Grundsteuer B in Baden-Württemberg.









Selten wird bei einer Ratssitzung ein so wichtiges Thema in so kurzer Zeit abgehakt: Beim Tagespunkt zur „Neufassung einer Hebesatzung zum 1. Januar 2025“ geht es immerhin um den von der Gemeinde bestimmten Faktor, der als Multiplikator festlegt, wie hoch die Gewerbe- und Grundsteuern am Ende tatsächlich ausfallen. Schnell ging es deshalb, weil Einigkeit darüber herrschte, die Hebesätze für das kommende Jahr nicht anzutasten: Die Verwaltung schlug in der Beschlussvorlage vor, dass die Hebesätze für das kommende Jahr unverändert beibehalten werden sollen. Zwar werde es aufgrund der aktuell vorliegenden Daten zur Grundsteuerreform – welche alle Gemeinden und Städte in Baden-Württemberg betrifft – zu einem Minderertrag von circa 7000 Euro kommen, doch die Bürger und Gewerbetreibenden sollen in Rangendingen nicht zusätzlich belastet werden.