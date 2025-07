Sie waren beinahe schon vergessen. In Zeiten des Kalten Krieges waren Sirenen ganz normal – auf Schulhäusern, Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden. Dann war der Kalte Krieg zu Ende und die Sirenen – und die damit verbundenen immer wiederkehrenden Probealarme – verschwanden aus dem täglichen Leben.

Doch die Zeiten haben sich wieder geändert. Die Sirenen kommen wieder. Die Stadt Nagold hat sogar eine komplette Planung für ein flächendeckendes Sirenennetz im Stadtgebiet entwickelt. Man bewarb sich mit diesem Konzept auch um staatliche Förderung – allerdings vergeblich.

Nun soll das Sirenenprogramm auch ohne Förderung in die Tat umgesetzt werden. Der Gemeinderat beschäftigte sich nun mit dem ersten Schritt zur Umsetzung des Sirenenprogramms.

Erste vier Standorte für elektronische Sirenen

Dabei ging es zunächst um erste vier Standorte: das Gebäude von Rathaus und Kindergarten in Schietingen, die Gemeinschaftsunterkunft in der Mörikestraße in Nagold, der Kindergarten im Mittleren Steinberg und die Kernenschule in der Theodor-Heuss-Straße in Nagold.

Mit der Lieferung und der Montage der elektronischen Sirenen beauftragte der Gemeinderat nun die Firma Hörmann Warnsysteme aus Stade in Niedersachsen. Die Auftragssumme beläuft sich dabei auf etwas mehr als 60 000 Euro.