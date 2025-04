Beschluss im Ortschaftsrat: Tannheimer gehen Partnerschaft ein

Die drei Tannheimer Musikvereine verbinden freundschaftliche Beziehungen seit Jahrzehnten, die in regelmäßigen Abständen gepflegt wurden. Den Stein ins Rollen auf Gemeindeebene brachte jetzt Bürgermeister Heiko de Vita aus Tannheim/Iller, der bei Ortsvorsteherin Anja Keller und OB Jürgen Roth diesbezüglich vorfühlte, und im Grunde genommen offene Türen einrannte.

Eine weitere offizielle Städtepartnerschaft wie mit unter anderem Pontarlier oder Savona wollten die VS-Tannheimer der Stadt nicht zumuten. Aber es geht formal-rechtlich auch in diesem Rahmen, hatte der in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung anwesende OB Jürgen Roth nichts einzuwenden. Und eine Lösung, dies auf dem Ortseingangsschild kund zu tun, werde sich finden, waren sich Keller und OB Roth einig.

Lesen Sie auch

Der Ortschaftsrat stimmte der Gemeindepartnerschaft einstimmig zu. Die Urkunden werden in Tannheim/Iller am 6. Juni unterzeichnet. Musiker aus den drei Tannheimer Blasmusikvereinen werden die Zeremonie musikalisch umrahmen. In Tannheim/Tirol ist es am 17. August und in VS-Tannheim wird es im Rahmen des Herbstkonzerts der Musikkapelle im Oktober stattfinden.

Sanierung von Straßen

Auf Anfrage teilte OB Jürgen Roth mit, dass es in diesem Sommer eine Fahrbahndeckensanierung für die Gemeindeverbindungsstraße nach Herzogenweiler gibt, im Rahmen wie der erste Teil. Weitere Fahrbahnsanierungen in Tannheim gibt es in der Überaucherstraße, im Tannheimer Ring und der Zindelsteinerstraße. Bezüglich des Baugebiets Unterer Rain bleibe man dran.

Breitbandverkabelung

Auch die Breitbandverkabelung ist weiterhin auf der Agenda in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband. Tannheim und Pfaffenweiler waren einst die ersten, die nach den damaligen neusten technischen Möglichkeiten und Förderrichtlinien angeschlossen wurden. Da hat sich vieles in beiden Bereichen grundsätzlich verändert, und man, wenn nicht von vorne, aber doch stark nachbessern muss. OB Roth merkte an, dass eine große Zahl von Anliegern von einem weitergehenden Anschluss aus Kostengründen absehen, und sich vorläufig mit der geringeren Geschwindigkeit begnügen möchten.

Was investiert wird

Ortsvorsteherin Anja Keller teilte dem Ortschaftsrat die Haushaltsmittelanmeldung für den Finanzhaushalt der Stadt mit: Sanierung Turn- und Festhalle (Lüftung- und Heizungsanlage, Elektrik, Dach Küchentrakt), Umbau Schlachthaus, Erneuerung Küche Kindergarten, Brandschutzmaßnahmen Grundschule, Feuerwehrhaus (Dacharbeiten, Anbau für neues LF), Sanierung Duschen FC-Heim (Legionellengefahr), Sanierungsarbeiten Friedhofskapelle und Friedhofsmauer (Denkmalschutz), Zufahrt zum Friedhof, Neue Beläge im Schulhofbereich, Wegebau: Straße nach Herzogenweiler, Rainweg und Feldwege.

Haushaltsmittel, die aus dem Budget zu finanzieren sind für zahlreiche Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Schule, Kindergarten, Rathaus, Feuerwehrhaus, DRK-Garage und Jugendhaus. Hinzu kommen Verschönerungen von Grünanlagen und Spielplätzen sowie die Grillstelle am Osenberg, auch wenn diese überwiegend von Nicht-Tannheimern genutzt werde.