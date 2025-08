Es gelte jetzt, die richtigen Weichen zu stellen, um die Einsatzfähigkeit langfristig zu stärken. erklärte Hauptamtsleiter Alexander Kutzner in Bezug auf den Feuerwehrbedarfsplan in der Gemeinderatsitzung am vergangenen Mittwoch.

Der Feuerwehrbedarfsplan erfasst und bewertet den aktuellen und zukünftigen Bedarf an Personal, Fahrzeugen und Ausrüstung und ist Grundlage für die Struktur und Ausstattung der Feuerwehr und künftigen Entscheidungen.

Der Bedarfsplan hat eine große Bedeutung bei Zuwendungsanträgen für Beschaffungs- oder Baumaßnahmen, da der Zuschussgeber, als zuschussbewilligende Stelle, diesen für die Prüfung der Anträge heranzieht. Von der Auftragsvergabe bis zur Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplanes wird mit einem Zeitfenster von sechs bis acht Monaten gerechnet.

Die Gutacher Verwaltung sowie Kommandant Johannes Wälde und sein Stellvertreter Dennis Schober, schlugen laut Sitzungsvorlage die Erstaufnahme durch einen Fachmann vor.

Weichen für die Zukunft der Feuerwehr gestellt

Damit wird eine solide Basis auf aktuellen Rechtsgrundlagen geschaffen. Die künftigen Fortschreibungen, die alle fünf Jahre erfolgen sollen, können dann in Zusammenarbeit von Feuerwehr und Verwaltung umgesetzt werden.

Der Verwaltung lagen nun zwei inhaltlich identische Angebote (6400 Euro beziehungsweise 8000 Euro brutto) von externen Fachbüros mit ausreichend Referenzen vor.

Der wirtschaftlichste Anbieter, die Firma Gefahrenabwehrplanung Hohloch UG aus Freiburg im Breisgau, habe in den ersten Gesprächen auch zwischenmenschlich überzeugen können, hieß es in der Sitzungsvorlage, was der anwesende Kommandant Johannes Wälde bestätigte.

Die „G5-Kommunen“würden in dem Bereich Feuerwehr zusammenarbeiten, beantwortete Bürgermeister Siegfried Eckert die Frage von Karla Wöhrle (CDU), ob jede Kommune jetzt für sich einen solchen Plan aufstellen müsse.

Die kommunale Zusammenarbeit funktioniert

Jürgen Wälde (FW) nannte dafür als Beispiel die Hausacher Drehleiter. Gutach werde langfristig keine eigene beschaffen, da man mit Hausach in Präsenz zusammenarbeite. Wälde nannte als Beispiel den Brand am Buck am 20. Juli, bei dem das gut geklappt hat.

Was ersetzt werden müsse sei das mittlerweile 30 Jahre alte Löschfahrzeug, anderes werde der Bedarfsplan zeigen, hieß es. Der Plan sei eine Chance für die Feuerwehr und analysiere Gutach und die Gefahrenpunkte, beispielsweise auch in Zukunft in Bezug auf die „Linde“ mit ihren Fremdenzimmer und dem dortigen Schwimmbad.

Bürgermeister Eckert verwies darauf, dass der zweite Hochbehälter nicht nur für Trinkwasser sondern auch für Löschwasser gebaut wurde.

Der Gemeinderat votierteanschließend einstimmig für die Auftragsvergabe zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes an den preisgünstigsten Anbieter, die Firma Gefahrenabwehrplanung Hohloch UG aus Freiburg im Breisgau zum Angebotspreis von 6426 Euro.

Was bringt ein Bedarfsplan?

Das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg verpflichtet alle Gemeinden eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten, heißt es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats. Die Feuerwehrbedarfsplanung ist dabei das Dokument, das die Anforderungen an die Feuerwehr festlegt und ein unverzichtbarer Prozess, um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren und die damit verbundene Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.