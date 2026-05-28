Beschluss des Haslacher Rats: Darum steigen die Gebühren für die Containeranlage am Niederhofen-Parkplatz

Da die seit 2023 bestehende Containeranlage am Niederhofen-Parkplatz weniger stark ausgelastet ist als gedacht, hat der Haslacher Gemeinderat höhere Gebühren beschlossen.

Die Stadt erhöht die Gebühren für die Nutzung der Containeranlage am Niederhofen-Parkplatz. Grund ist eine neue Berechnung der Stadt, die zeigt: Die bisherigen Gebühren decken die tatsächlichen Kosten nicht. Seit Anfang 2023 nutzt Haslach die Anlage als Unterkunft für Geflüchtete, rief Laura Neumaier vom Rechnungsamt bei der Sitzung des Gemeinderats in Erinnerung.

Nach einer Erweiterung bietet sie inzwischen Platz für bis zu 84 Menschen. Doch im laufenden Betrieb hat sich gezeigt, dass die ursprünglichen Annahmen nicht ganz passen. So wohnen im Schnitt weniger Menschen in den einzelnen Containern als geplant – und damit verteilen sich die Kosten auf weniger Schultern.

Aktuell weniger Bewohner im Schnitt als geplant

Genau hier liegt das Problem: Statt der kalkulierten 2,5 Personen pro Container lag die tatsächliche Belegung zuletzt nur bei rund 1,8 Personen. Dadurch reichen die Einnahmen nicht aus, um die Ausgaben zu decken.

Die Stadt hat deshalb noch einmal neu gerechnet – dieses Mal auf Basis der tatsächlichen Zahlen. Ergebnis: Um kostendeckend zu arbeiten, müssten monatlich rund 535 Euro pro Person fällig werden. Darin enthalten sind die Unterkunft sowie Nebenkosten wie Strom oder Heizung.

Die Verwaltung schlug vor, diesen Betrag künftig auch so festzusetzen. Allerdings soll es für Familien eine Entlastung geben: Leben mehrere Personen als Bedarfsgemeinschaft zusammen, steigt die Gebühr pro weiterer Person weniger stark an. „Vor anderthalb Jahren hat der Rat bereits den letzten Beschluss gefasst, die Gebühren für die Container anzuheben. Jetzt sollen sie erneut um 25,8 Prozent steigen“, meldete sich Yannik Hinzmann (LHL) zu Wort und betonte: „Bei jedem normalen Mietverhältnis würde hier sofort der Wucher-Paragraf des Strafgesetzbuchs gelten.“

535 Euro pro Person wären für Kostendeckung notwendig

Er gab zu bedenken, dass zwar der Teil der Bewohner, der noch nicht arbeite und Deutschkurse besuche, von der Erhöhung nicht betroffen sei, da diese in diesen Fällen eins zu eins ans Landratsamt oder Jobcenter weitergegeben werde. Anders sehe es aber aus mit denen, die arbeiten und selbst für die Kosten aufkommen müssen. „Welches Signal senden wir jenen?“, fragte er und kritisierte, dass überhaupt noch Menschen in Containern untergebracht seien.

Bürgermeister Armin Hansmann erinnerte daran, dass der Gemeinderat beschlossen hatte, in Planungen für eine kommunale Wohnanlage zu gehen, aber dafür alternative Standorte zu prüfen. Hier sei die Verwaltung aktuell noch dran.

Beschluss Gemeinderat

Mit einer Gegenstimme von Hinzmann stimmte der Gemeinderat der Gebührenerhöhung schließlich zu.