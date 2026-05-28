Beschluss des Haslacher Rats: Darum steigen die Gebühren für die Containeranlage am Niederhofen-Parkplatz

Da die seit 2023 bestehende Containeranlage am Niederhofen-Parkplatz weniger stark ausgelastet ist als gedacht, hat der Haslacher Gemeinderat höhere Gebühren beschlossen.
Die Stadt erhöht die Gebühren für die Nutzung der Containeranlage am Niederhofen-Parkplatz. Grund ist eine neue Berechnung der Stadt, die zeigt: Die bisherigen Gebühren decken die tatsächlichen Kosten nicht. Seit Anfang 2023 nutzt Haslach die Anlage als Unterkunft für Geflüchtete, rief Laura Neumaier vom Rechnungsamt bei der Sitzung des Gemeinderats in Erinnerung.