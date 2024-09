Beschluss des Gemeinderats: Kappel-Grafenhausen lässt Brücken auf ihre Tragfähigkeit hin überprüfen

1 Die Kappel-Grafenhausener Brücken soll en auf ihre Tragfähigkeit hin beurteilt werden. Foto: Decoux

Der Kappel-Grafenhausener Rat hat beschlossen, ein Ingenieurbüro zu beauftragen. Besonders die Tragfähigkeit der Ziegelwegbrücke soll beurteilt werden.









In Sachen Brückenzustände besteht in Kappel-Grafenhausen offensichtlicher Handlungsbedarf – zwei kleine Bauwerke weisen Beschädigungen auf. Akut einsturzbedroht sind die Brückenbauwerke in der Doppelgemeinde nicht, dennoch wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen, nun das Freiburger Ingenieurbüro Fritsch und Partner mit gesetzlich vorgeschriebenen Brückenprüfungen samt Erstellung der erforderlichen Bauwerksbücher und spezieller Überprüfung der Brücken-Durchlässe zu beauftragen – für eine Auftragssumme von erst mal 62 530 Euro.