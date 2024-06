1 Die Filiale schließt. Foto: Jambrek

Die Schramberger Tedi-Filiale schließt bereits am Dienstag, 18. Juni. Unsere Redaktion erfuhr Näheres über die Hintergründe.









Link kopiert



Die Kunden wissen es erst seit kurzem: Ein Schild kündigt die Schließung der Tedi-Filiale in der Schiltachstraße 66 bereits zum 18. Juni an. Sprecherin Joleen Keil bestätigt auf Anfrage die Schließung und gibt „strategische Gründe“ hierfür an. Allen sieben Mitarbeitern sei die Weiterbeschäftigung in einer der umliegenden Filialen angeboten worden.