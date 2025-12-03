Beschlossene Neuanschaffung: Pelletheizung für alte Schule in Hinterlehengericht

1 Die Alte Schule in Hinterlehengericht erhält eine neue Pelletheizung. Foto: Dorn Eine neue Heizung braucht die Alte Schule in Hinterlehengericht. Der Gemeinderat legte sich nun fest, was angeschafft wird.







Ebenfalls sanierungsbedürftig ist die Gasheizung in der „Alten Schule Hinterlehengericht“, hier wurden mehrere Alternativen auf ihre technische Machbarkeit hin untersucht, bedingt durch die Gebäudestruktur mit vielen klein dimensionierten Heizkörpern käme eine Wärmepumpenlösung nicht in Frage, in beschränkter Ausschreibung hatte die Firma Kopp und Mahlendorf aus Wolfach für eine Pelletheizung mit 56 832 Euro das günstigste Angebot abgegeben und wurde beauftragt.