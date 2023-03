1 Stau auf der A 8 zwischen Stuttgart und Ulm – ein alltägliches Bild Foto: dpa/Stefan Puchner

Die Ampelkoalition hat sich auf einen schnelleren Ausbau von Autobahnen geeinigt. In Baden-Württemberg betrifft das vier Strecken. Doch was bedeutet das in der Praxis?









Verkehrswege in Deutschland sollen rascher ausgebaut werden. Das hat die Ampelkoalition beschlossen. Dazu gehören auch Straßen – und dies feiern die Liberalen als politischen Sieg. Einige Autobahnausbauten in Baden-Württemberg sind hier dabei. „Die FDP schafft im Bund jetzt, was vorherige Regierungen versäumt haben“, sagt der Stuttgarter FDP-Landtagsabgeordnete Friedrich Haag. „Damit beseitigen wir Stauschwerpunkte auf Autobahnen wie der A 5, der A 6 oder der A 8 wesentlich schneller und sorgen für größere Rechtssicherheit“, sagt der FDP-Landesvorsitzende und Staatssekretär im Verkehrsministerium, Michael Theurer. Aber was bedeutet das konkret?