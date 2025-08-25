Bescherung mit Schlagerstars: Klingende Bergweihnacht in Straßberg

Schlagerstars geben sich ein Stelldichein bei der „Klingenden Bergweihnacht“ am Sonntag, 21. Dezember, in der Schmeienhalle in Straßberg. Karten dafür gibt es bereits.
Zum ersten Mal hatte Schlagerstar Frank Cordes, der mit seiner Familie in Meßstetten lebt, im Dezember 2024 ein musikalisches Weihnachtsfest in seine Wahlheimat gebracht. „Der große Weihnachtszauber“ hieß das Konzertereignis mit Anita Hofmann, Alexander Rier, dem Kastelruther Männerquartett, Kevin Pabst und ihm selbst auf der Bühne.