Bescherung mit Schlagerstars: Klingende Bergweihnacht in Straßberg

Schlagerstars geben sich ein Stelldichein bei der „Klingenden Bergweihnacht“ am Sonntag, 21. Dezember, in der Schmeienhalle in Straßberg. Karten dafür gibt es bereits.

Zum ersten Mal hatte Schlagerstar Frank Cordes, der mit seiner Familie in Meßstetten lebt, im Dezember 2024 ein musikalisches Weihnachtsfest in seine Wahlheimat gebracht. „Der große Weihnachtszauber“ hieß das Konzertereignis mit Anita Hofmann, Alexander Rier, dem Kastelruther Männerquartett, Kevin Pabst und ihm selbst auf der Bühne.

Diesmal verlegen Frank Cordes und seine Kollegen die Bescherung zur Weihnachten in die Schmeienhalle nach Straßberg und laden am Sonntag, 21. Dezember, ab 20 Uhr ein zur Show „Klingende Bergweihnacht 2025 – Die volkstümliche Weihnachtsrevue“, mit der sie im Weihnachtsmonat auf großer Tournee im gesamten deutschsprachigen Raum sind.

Glanz mit Alexandra Hofmann

Mit dabei sind Stefan Mross, einer der bekanntesten Entertainer und Fernsehmoderatoren Deutschlands, Gastgeber der ARD-Show „Immer wieder sonntags“, sowie Alexandra Hofmann, die charismatische Sängerin und vielseitige Entertainerin, die mit ihrer Schwester Anita in Jungnau aufgewachsen ist.

Stefan Mross kommt mit nach Straßberg. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

„Die Trenkwalder“ sind eine Kultband aus Tirol mit unverwechselbarem Sound, und Simon Wild ein Meister an der Steirischen Harmonika. Außerdem ist die Sängerin Eva Luginger – auch als Moderatorin – dabei und natürlich Lokalmatador Frank Cordes, der stets gut gelaunte Publikumsliebling, der in Meßstetten inzwischen mehrere Schlagerfeste – auf dem Sport- und Freizeitgelände Blumersberg und in der Festhalle – mit dem Publikum gefeiert hat.

Seit 18 Jahren eine Erfolgsgeschichte

Die „Klingende Bergweihnacht“ ist ein Format, das seit mittlerweile 18 Jahren das Publikum begeistert, und eine der erfolg- und traditionsreichsten Tourneen im deutschsprachigen Raum. Mehr als 350 000 Zuschauer haben die Show mit jährlich wechselndem Programm schon gesehen und genossen. Einen „Abend, der weit über ein Konzert hinausgeht – ein festliches Erlebnis, das Herzen berührt und Erinnerungen schafft“ versprechen die Veranstalter.

Mit Hansi Süssenbach (links) bildet Frank Cordes das Duo „Die Freunde“. Foto: Kerstin Joensson

Wer schon vorher die Musik von Frank Cordes genießen will, hat seit kurzem Gelegenheit, die neue Single des Duos „Die Freunde“ zu erleben: Mit seinem musikalischen Partner Hansi Süssenbach hat Cordes „Schön mit dir“ aus dem aktuellen Album „Zusammen“ ausgekoppelt – ein Titel, mit dem „Die Freunde“ zeigen wollen, „wie tief deutschsprachiger Schlager berühren kann“, so betonen sie.

Geschrieben haben den Song über „Nähe, Vertrauen und echte Liebe“ Alexander Menke und Jutta Stauenmayr. Mit knackigem Rhythmus veredelt, macht das Duo deutlich, „wie sehr ein Mensch das Leben eines anderen verändern kann“. Die Melodie geht ins Ohr und lädt zum Mitsingen ein. Dass Cordes und Süssenbach auch privat gute Freunde sind, kommt nicht nur in ihrer Musik, sondern auch bei ihrer Bühnenshow rüber.

Alexandra Hofmann steht mit auf der Bühne. Foto: Walentowski

Mit Alexandra Hofmann steht Frank Cordes außerdem am 12. September in Monswiller im Elsass in der „Schlagernacht“ auf der Bühne – ebenso wie mit Markus Wolfahrt, dem Trio „3 mal 1“ und Nadin Meypo. Fans des sympathischen Wahl-Meßstetters haben also reichlich Gelegenheit in nächster Zeit, ihn live zu erleben.

Karten für die klingende Bergweihnacht in Straßberg gib es ab sofort bei Reservix und telefonisch unter der Nummer 0173/8798753. Sie kosten zwischen 39,40 Euro und 55,90 Euro.