1 Die neue Drehleiter bei einem Besichtigungstermin vor dem Feuerwehrhaus Bisingen (damals noch mit dem alten Kennzeichen) Foto: Jörg Wahl

Wann die Feuerwehr welche Mittel braucht, hält ein Plan fest, über den der Gemeinderat Bisingen bei der nächsten Sitzung zu entscheiden hat. Zwei Fragen beantwortet das Konzept hingegen noch nicht.









Das neue Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr hat sich schon mehr als einmal bewährt. So jüngst beim Brand eines Dachstuhls am Samstag. Wie Kommandant Marc Mayer berichtete, stand das Fahrzeug auf den Punkt genau an der Stelle, wo es sein sollte. Die Drehleiter habe auch technisch tadellos funktioniert.