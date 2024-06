1 Nicht nur für die Stadt Albstadt, deren erster gewählter Oberbürgermeister er war, hat Hans Pfarr so viel getan – auch zahlreiche Vereine, Firmen, öffentliche Einrichtungen und Einzelpersonen haben von seinem Einsatz profitiert. Foto: Karina Eyrich

Wo waren all jene, die Hans Pfarr so viel verdanken, bei seiner Trauerfeier? Dass so viele von jenen, für die das letzte Geleit zumindest Pflichtprogramm gewesen wäre und die immer meckern, das Ehrenamt werde zu wenig gewürdigt, nicht dabei waren, findet die Kolumnistin höchst befremdlich.









Axel Pflanz hatte es kommen sehen: dass er viel zu wenige würde kommen sehen zur Trauerfeier von Hans Pfarr – jenes Mannes, der als erster Oberbürgermeister eine Vielzahl von Grundsteinen für das gelegt hat, was wir heute an Albstadt lieben. Wo waren sie, all die amtierenden und ehemaligen Ortsvorsteher, Stadt- und Ortschaftsräte, die Vereinsvorsitzenden, Unternehmer und all die anderen, die von Hans Pfarrs großem Fleiß, seiner Weitsicht und seiner Netzwerkerei par excellence so sehr profitiert haben? Es dürfte nicht viele in der Geschichte der Stadt Albstadt und ihrer Gründungs-Gemeinden geben, die so sehr wie Hans Pfarr verdient haben, dass man ihnen die letzte Ehre erweist. Seltsam, dass unter jenen, für die das letzte Geleit zumindest Pflichtprogramm gewesen wäre, etliche sind, die immer beklagen, das Ehrenamt werde zu wenig gewürdigt. Schämt Euch.