Beschädigung in Müllheim: Fahrer lässt Auto stehen

Ein Unbekannter hat in Müllheim zwei Verkehrszeichen überfahren und ist anschließend abgehauen.
Ein Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Sonntag gegen 10 Uhr gemeldet, dass er auf der B 378 auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung zur Richtbergspange in Müllheim einen Schaden festgestellt habe. Im weiteren Verlauf der B 378 wurde ein Auto im Grünstreifen entdeckt. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Fahrer an der Unfallstelle einen Schaden verursacht. Zwei Verkehrszeichen wurden überfahren und erheblich beschädigt.