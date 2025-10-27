Beschädigung in Müllheim: Fahrer lässt Auto stehen

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Müllheim (Symbolfoto). Foto: Maximilian Müller Ein Unbekannter hat in Müllheim zwei Verkehrszeichen überfahren und ist anschließend abgehauen.







Ein Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Sonntag gegen 10 Uhr gemeldet, dass er auf der B 378 auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung zur Richtbergspange in Müllheim einen Schaden festgestellt habe. Im weiteren Verlauf der B 378 wurde ein Auto im Grünstreifen entdeckt. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Fahrer an der Unfallstelle einen Schaden verursacht. Zwei Verkehrszeichen wurden überfahren und erheblich beschädigt.