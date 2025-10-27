Beschädigung in Müllheim: Fahrer lässt Auto stehen
1
Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Müllheim (Symbolfoto). Foto: Maximilian Müller

Ein Unbekannter hat in Müllheim zwei Verkehrszeichen überfahren und ist anschließend abgehauen.

Ein Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Sonntag gegen 10 Uhr gemeldet, dass er auf der B 378 auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung zur Richtbergspange in Müllheim einen Schaden festgestellt habe. Im weiteren Verlauf der B 378 wurde ein Auto im Grünstreifen entdeckt. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Fahrer an der Unfallstelle einen Schaden verursacht. Zwei Verkehrszeichen wurden überfahren und erheblich beschädigt.

 

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, teilt die Polizei mit. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug des Unfallverursachers musste dieser das Auto – einen Wagen der Marke Audi – zurücklassen.

Die Polizei ermittelt

Das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/17880, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer geben können.

 