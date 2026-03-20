Berufungsprozess in Freiburg: Corona-Leugner muss sich wegen Volksverhetzung verantworten

Ein Corona-Leugner muss sich wegen Volksverhetzung verantworten. Er ist gegen das Urteil aus dem Jahr 2023 in Berufung gegangen.
In Freiburg hat der Berufungsprozess gegen den Freiburger Elektroingenieur Meinrad S. begonnen. Gegen S. war im August 2022 ein Strafbefehl wegen Volksverhetzung in drei Fällen ergangen, gegen den er zunächst erfolglos Einspruch eingelegt hatte. Nun wird über seine Berufung gegen eine Verurteilung durch das Amtsgericht Freiburg zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro in der gleichen Sache im Januar 2023 verhandelt.