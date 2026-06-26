Berufung: Staatsanwaltschaft strebt höheres Strafmaß für Høiby an

Der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Dagegen ging er in Berufung. Die Staatsanwaltschaft hofft, dass Høiby letztlich noch länger ins Gefängnis muss.
Oslo - In einem möglichen Berufungsverfahren im Fall Marius Borg Høiby will die Osloer Staatsanwaltschaft eine höhere Gefängnisstrafe für den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit anstreben. Staatsanwalt Sturla Henriksbø will nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB und weiterer norwegischer Medien das Strafmaß anfechten, nicht aber Høibys Freispruch in zwei Punkten, die gemäß norwegischem Recht als Vergewaltigungen gelten. Das teilte Henriksbø demnach mit.