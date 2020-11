Berufung Ex-Kassiererin gewinnt Prozess gegen Flugsportverein

Ehrenamtlich gab die Fluglehrerin den Schülern in dem Verein Unterricht, war zudem als Kassiererin tätig. Der Wendepunkt kam bei der Hauptversammlung im Frühjahr 2019. Die Kassiererin wurde vom Verein nicht entlastet, obwohl die Kasse von einem Wirtschaftsprüfer geprüft worden war. Sie habe Anfeindungen erlebt. "Einer hat mir den Tod gewünscht", sagt die Frau vor Gericht. Die Kassiererin wurde vom Verein ausgeschlossen. Daraufhin kündigte sie ihr Darlehen, das bis 2022 läuft, und forderte die Rückzahlung ihres Geldes. Der Vorstand akzeptiert die Darlehenskündigung nicht.

Der Richter am Landgericht sieht das anders: "Der Vereinsausschluss gibt die Kündigung des Darlehens 120-prozentig her." Für die Vorfälle in dem Verein zeigt er kein Verständnis. "Ich bin selbst in Vereinen. Das ist wie in einer Familienbeziehung." Es dürfe nicht so weit kommen, dass ein Verein jeden dritten Tag in der Zeitung für Schlagzeilen sorgt. Er fordert die Vereinsseite auf, sich in ihr ehemaliges Mitglied hineinzuversetzen: "Wenn die Rollen anders herum wären, würden Sie das auch so sehen." Und er rät: "Sie müssen Schadensbegrenzung betreiben."

Mit seinen Worten erreicht der Richter dann tatsächlich ein Einsehen der Vereinsvertreter. Sie nehmen die Berufung zurück. Der Streit sollte damit geschlichtet sein.