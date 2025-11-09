Berufswelt in Schömberg: Wie man sich fit macht für den Job

Die erste „Quality United“-Messe im Berufsförderungswerk Schömberg (BFW) ist auf großes Interesse gestoßen.
Schon zu Beginn der Jobmesse am Samstag im Berufsförderungswerk (BFW) Schömberg war viel los. Park- und Sitzplätze waren schnell belegt und ein zügiges Durchkommen zu Veranstaltungsräumen und den Infoständen auf den Messefluren nur verzögert möglich. „Quality United“ steht für Qualität in der Ausbildung. Die Messe-Angebote „Job Speed Dating“, „Richtig bewerben“ und „Erfahrungsberichte“ wurden besonders stark wahrgenommen.