Berufswelt in Schömberg: Wie man sich fit macht für den Job

Schon zu Beginn der Jobmesse am Samstag im Berufsförderungswerk (BFW) Schömberg war viel los. Park- und Sitzplätze waren schnell belegt und ein zügiges Durchkommen zu Veranstaltungsräumen und den Infoständen auf den Messefluren nur verzögert möglich. „Quality United“ steht für Qualität in der Ausbildung. Die Messe-Angebote „Job Speed Dating“, „Richtig bewerben“ und „Erfahrungsberichte“ wurden besonders stark wahrgenommen.

Mit Arbeitgebern ins Gespräch kommen Die Jobmesse in Schömberg – es war die erste dieser Art – bietet Jobsuchenden eine gute Möglichkeit, mit regionalen und überregionalen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen, sich über aktuelle Stellenangebote zu informieren und über neue Perspektiven der beruflichen Zukunft zu sprechen. Berufsförderungswerke wie in Schömberg sind Experten für die Rückkehr in den Beruf. Mit einer gezielten und individuellen beruflichen Rehabilitation unterstützt man dort Menschen bei der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben.

Die beteiligten Unternehmen stellten in Schömberg sehr umfassend Ausbildungs- und Arbeitsangebote vor und suchten darüber hinaus den persönlichen Austausch. Im vergangenen Jahr feierte das BFW 60-jähriges Bestehen. Was damals mit einer kleinen Ausstellung begann, hat sich ein Jahr später zu einer überregionalen Jobmesse weiterentwickelt.

Quereinsteiger berichten über ihre Lebenswege

Nicht nur eine lückenlose Ausbildung, sondern auch die Berufs- und Lebenserfahrung bringen wichtige Soft Skills. Über spannende eigene Lebenswege aus unterschiedlichen Branchen berichteten auf der Jobmesse mehrere erfolgreiche Quereinsteiger, vermittelten ihre ganz persönlichen Erfahrungen und gaben wichtige Tipps.

Wie man schnelle Matches für eine erfolgreiche berufliche Zukunft generieren kann, wurde bei diversen Teambegegnungen aus unterschiedlichen Berufsfeldern in der Praxis geübt. In mehreren Räumen fanden dazu parallel Gespräche in kurzen, fokussierten Begegnungen statt. Darüber wurde der Weg zu einem neuen Job sozusagen im Zeitraffer dargestellt. Beim „Job Speed Dating“ zählen nur wenige Minuten, in denen der Funke schnell überspringen muss.

Messe soll künftig jedes Jahr stattfinden

Die positive Resonanz der Jobmessen habe das BFW inzwischen dazu bewogen, diese nunmehr jedes Jahr durchzuführen, sagte Sandra Sturm, Assistentin Produkte und Qualifizierung bei einem Rundgang. Zu den wesentlichen Kernkompetenzen zählten dabei die Begleitung und Unterstützung von Umschülern und deren Weiterbildungsmöglichkeiten, von Wiedereinsteigern zurück ins Berufsleben, ferner gezielte Qualifizierungsmöglichkeiten und die enge Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern vor Ort, informierte Sandra Sturm.

Das BFW verfügt über 60 Jahre Erfahrung in der beruflichen Rehabilitation, Umschulung und Weiterbildung. Mit rund 200 Mitarbeitenden an sechs Standorten in Baden-Württemberg und einem starken Netzwerk in der Region begleitet man dort viele Menschen erfolgreich in eine neue berufliche Zukunft. Mehr als 30 000 Rehabilitanden haben nach Angaben des BFW so bereits eine neue Lebens- und Berufsperspektive gefunden.