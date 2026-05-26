Berufsschulzentrum Schopfheim: Bei der Jobbörse gibt es Ausbildungs-Infos auf Augenhöhe

Der Besuch der Schopfheim er Ausbildungsbörse steht fest im Terminkalender von Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Die nächste findet am Freitag, 19. Juni, statt.
Nach den Schulabschlussprüfungen führt der erste Weg nach Schopfheim zur Ausbildungsbörse. So stellen sich das die Organisatoren um Schulleiter Klaus König von der Gewerbeschule und Jürgen Hermann von der Kaufmännischen Schule vor. Die nächste Auflage findet am Freitag, 19. Juni, statt. Von 10 Uhr bis 14 Uhr stellen sich in den Räumen der Gewerbeschule 46 Ausbildungsbetriebe vor und laden zum Gespräch ein.