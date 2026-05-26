Berufsschulzentrum Schopfheim: Bei der Jobbörse gibt es Ausbildungs-Infos auf Augenhöhe

Der Besuch der Schopfheim er Ausbildungsbörse steht fest im Terminkalender von Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Die nächste findet am Freitag, 19. Juni, statt.

Nach den Schulabschlussprüfungen führt der erste Weg nach Schopfheim zur Ausbildungsbörse. So stellen sich das die Organisatoren um Schulleiter Klaus König von der Gewerbeschule und Jürgen Hermann von der Kaufmännischen Schule vor. Die nächste Auflage findet am Freitag, 19. Juni, statt. Von 10 Uhr bis 14 Uhr stellen sich in den Räumen der Gewerbeschule 46 Ausbildungsbetriebe vor und laden zum Gespräch ein.

Niederschwelliges Angebot Um was geht es? „Abfischen für die Zukunft“, so drückt es der Schulleiter der Kaufmännischen Schulen, Jürgen Hermann, beim Pressegespräch aus. Niederschwellig soll es sein, keine Eltern-Ausbilder-Gespräche, sondern der Austausch von Jugendlichen mit Ausbildern und Auszubildenden aus den Betrieben, die nur wenig älter sind und sich in die Gedanken der zukünftigen Mitarbeiter hineinfinden können.

Aber Eltern und Geschwister dürfen gerne dabei sein und können aus kurzer Distanz die Entwicklung der Tochter, des Sohnes oder der Schwester und des Bruders beobachten. Vielleicht bei einem Espresso oder einem Kuchen, alternativ bei Pommes und einem kühlen Getränk. Die Verpflegungskarte des Events gibt das her.

Aktiv zupacken für die Zukunft, auch das ist in den Räumen und an den Maschinen der Gewerbeschule möglich. Kann, muss aber nicht.

Austausch im Vordergrund

Bei früheren Auflagen des „Marktplatzes für Praktikum und Ausbildung“, so der sprechende Zusatz der Ausbildungsbörse, wurden durchaus auch einmal direkt Verträge zwischen Ausbildern und Firmen geschlossen. Das ist aber eher die Ausnahme, denn eine Berufsentscheidung ist eine wichtige Weichenstellung für das Leben und will wohlüberlegt sein. Deshalb stehen bei der Veranstaltung Austausch und Kennenlernen im Vordergrund.

Das Angebot von Kaufmännischer Schule und Gewerbeschule ist im Landkreis wegweisend. Für Jugendliche kann es ein Sprungbrett in die Karriere sein. Für die Region ist es ein wichtiger Drehpunkt der Ausbildung. Wohl auch deshalb sind bei der Eröffnung Thomas Wiesler, Dezernatsleiter im Landratsamt, und Bürgermeister Dirk Harscher von der Stadt Schopfheim dabei.

Ganz nebenbei wird die Bedeutung der Markgrafenstadt für die Berufsausbildung sichtbar. Gewerbeschule und Kaufmännische Schule sind dafür ein wesentlicher Faktor. Deshalb wird momentan in der Kaufmännischen Schule renoviert, was den Platz für die Ausbildungsbörse einschränkt, aber das Angebot nicht schmälert: In der Gewerbeschule und dem Schulplatz hat man genügend Messe-Fläche gefunden.

Vielfältige Möglichkeiten

Vielfältig: So liest sich die Liste der teilnehmenden Betriebe. Fast alle Buchstaben des Alphabets sind belegt und so geht es von A wie Agentur für Arbeit bis Z für Zahoransky. Schon diese zwei Namen stehen für die Vielfalt der Möglichkeiten. In der Agentur für Arbeit steht die Verwaltung im öffentlichen Dienst im Vordergrund und bei Zahoransky gibt es gleich eine ganze Reihe von Ausbildungsmöglichkeiten: Industriekaufleute, Wirtschaftsingenieure, Produktdesigner und Maschinenbauer finden sich hier.

Handwerk und Verwaltung

Weitere kleiner Auszug aus dem, was Interessierte erwartet: Die Innungen der Schreiner und der Zimmerer aus Lörrach sind mit einem Informationsangebot vertreten und die Deutsche Angestellten Akademie aus Freiburg stellt sich vor. Die Bundeswehr zeigt sich und auch die Stadt Schopfheim organisiert mit und hat dazu einen Stand, an dem sie selbst um zukünftige Mitarbeitende wirbt.