Bildung in Jettingen Gemeinschaftsschule erhält 10.000 Euro

Die Schüler der Gemeinschaftsschule Jettingen sollen bald in einem eigenen Raum kreativ und experimentell tätig werden können. In einem „Maker Space“ können sie fächerübergreifend und gemeinsam an Projekten arbeiten, die sie interessieren. Dafür bekommt die Schule eine Förderung von 10.000 Euro.