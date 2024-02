Zwölf Ersatzklassenzimmer stehen an der Kaufmännischen Schule Nagold im Kreisberufsschulzentrum zur Verfügung. Diese werden rund ein Jahr als Ausweichquartier dienen müssen. So lange wird die Sanierung der beschädigten Räume voraussichtlich dauern.

Die Kaufmännische Schule Nagold hat in dieser Woche die ersten sechs Ersatzklassenzimmer bezogen. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, wurden nach dem Brandereignis im Januar Container vom Landkreis angemietet. So entstanden in kürzester Zeit zwölf Klassenzimmer auf zwei Stockwerken aus mehr als 70 Containern. Der Einzug in das zweite Stockwerk ist für kommenden Montag vorgesehen.

Lesen Sie auch

Ein Stück Normalität in den Schulalltag zurückkehrt

Landrat Helmut Riegger begrüßt die schnelle und unkomplizierte Umsetzung: „Die letzten Wochen waren eine große Herausforderung für Schulleitung, Kollegium und Schülerschaft. Es freut mich deshalb sehr, dass mit den Containern wieder ein Stück Normalität in den Schulalltag zurückkehrt. Ein großer Dank gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz“, so Riegger.

Die Container-Räume können wie ein Klassenzimmer in der Schule genutzt werden und sind mit der entsprechenden Medientechnik ausgestattet. Aus diesem Grund werden in den Containern sowohl Berufsschulklassen als auch Klassen des Berufskollegs, der Berufsfachschule und des Wirtschaftsgymnasiums sowie die VABO-Klasse ihren Platz finden. Die Kosten werden anteilig von der Versicherung getragen. Ein Teil der Kosten verbleibt beim Landkreis.

Schulleiterin Anja Breitling ist dankbar für die Unterstützung seitens des Landratsamtes: „Für uns bedeutet der Einzug in die Container ein großer Schritt zum Unterricht nach Stundenplan und in Präsenz. Das sorgt für Entspannung in den Planungen und wir können uns wieder vermehrt um unsere originären Aufgaben kümmern.“

Aktuell laufen im dritten Stockwerk des Kreisberufsschulzentrums die Sanierungsarbeiten. Einige Klassenzimmer, das Lehrerzimmer und die PC-Räume können bereits wieder genutzt werden. Zehn Räume werden längerfristig gesperrt sein und müssen grundlegend saniert werden. Die Sanierung wird voraussichtlich zehn bis zwölf Monate in Anspruch nehmen.

Im Januar verschafften sich Unbefugte gewaltsam Zugang zum Kreisberufsschulzentrum Nagold. In der Folge entstand ein Brand in den Räumlichkeiten der Kaufmännischen Schule im dritten Obergeschoss.

Insgesamt zehn Klassenräume wurden durch das Feuer und die Rauchentwicklung stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden, der aktuell auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt wird. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In den letzten Wochen fand der Unterricht zum Teil online statt. Dank der Nutzung von freien Kapazitäten bei der Rolf-Benz-Schule und Annemarie-Lindner-Schule konnten bereits kurz nach dem Brand alle Prüfungsklassen in den Präsenzunterricht zurückkehren. Zudem gab es im Wechsel für jede Klasse an einem bis drei Tagen in der Schule Unterricht.