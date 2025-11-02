Berufsorientierung: Albstädter Schüler schauen sich Berufsbilder an

Schüler der Schillerschule Onstmettingen waren kürzlich im Bildungszentrum Bau Sigmaringen zu Gast.
Kürzlich besuchten die Klassen 8a und 8b der Schillerschule Onstmettingen im Rahmen der Berufsorientierung den Infotag Bauausbildung im Bildungszentrum Bau Sigmaringen. Begleitet wurden die Jugendlichen von ihren Klassenlehrerinnen Veronique Stockinger und Ina Conzelmann. Ziel des Ausflugs war es laut Mitteilung, „den Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in handwerkliche Ausbildungsberufe des Baugewerbes zu ermöglichen“.