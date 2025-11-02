Berufsorientierung: Albstädter Schüler schauen sich Berufsbilder an

Kürzlich besuchten die Klassen 8a und 8b der Schillerschule Onstmettingen im Rahmen der Berufsorientierung den Infotag Bauausbildung im Bildungszentrum Bau Sigmaringen. Begleitet wurden die Jugendlichen von ihren Klassenlehrerinnen Veronique Stockinger und Ina Conzelmann. Ziel des Ausflugs war es laut Mitteilung, „den Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in handwerkliche Ausbildungsberufe des Baugewerbes zu ermöglichen“.

Rektor Mpouras: Tage sind von unschätzbarem Wert Nach einer kurzen Einführung in die verschiedenen Berufsbilder konnten die Jugendlichen an mehreren Praxisstationen selbst aktiv werden: Mauern, Pflastern, Messen oder das Bedienen moderner Baumaschinen – überall war Mitmachen erwünscht. Dabei standen Auszubildende und Ausbilder des Bildungszentrums den Schülern zur Seite und beantworteten Fragen rund um Ausbildungsinhalte, Voraussetzungen und Zukunftsperspektiven im Bauhandwerk.

„Solche Tage sind für unsere Schülerinnen und Schüler von unschätzbarem Wert“, wird Rektor Georg Mpouras zitiert. „Hier erleben sie Berufe nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch – sie sehen, was sie können, und entdecken vielleicht Talente, die im Unterricht gar nicht so sichtbar werden.“

Viele Schülerinnen und Schüler nahmen neue Ideen und Motivation mit – vielleicht mit dem ersten Grundstein für ihre berufliche Zukunft.