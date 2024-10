Berufsmesse Metro in Trossingen: Wer wird zum besten „Influencer“?

1 Zum Thema „Teamwork“ wurde das neue Vorstandsmitglied der Volksbank Trossingen, Jörg Gompper, interviewt. Foto: Ingrid Kohler

Welches Team hat das Zeug zum „Influencer“? Anlässlich der Ausbildungsmesse Metro mussten sich die Trossinger Unternehmen Video-Interviews von Schülergruppen stellen. Für die Schüler winken attraktive Preise.









Auch im Jahr 2024 wurde im Rahmen der Ausbildungsmesse Metro, die am 17. Oktober stattfand, nach den besten „Influencern“ gesucht. Doch anders als in den Vorjahren, als die Schülergruppen schon im Vorfeld der „Metro“ in die Betriebe gingen und kleine Videos gefilmt hatten, war dies lediglich am Messetag im Konzerthaus möglich. Die geringe Teilnahme im vergangenen Jahr sei enttäuschend gewesen, meinte Organisatorin Maritta Zöphel und freute sich, dass die Neuauflage gut ankam, denn bereits nach zwei Stunden hatten zwölf Dreiergruppen ihre Videos gedreht.